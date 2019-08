Corsport | Lozano | il Napoli può pagare i 42 milioni in quattro annualità

Corsport : Raiola a Napoli per incontrare De Laurentiis per chiudere l’affare Lozano (infortunato) : Ieri sera alle 20.30 Mino Raiola è arrivato a Capodichino per incontrare De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive che l’autista del presidente è andato a prendere l’agente all’aeroporto per portarlo all’Hotel Vesuvio, dove i due avevano in programma un summit. “Raiola a Napoli significa Lozano a Napoli”, scrive il Corriere. Vuol dire che il messicano ha scelto e che l’agente deve perfezionare la pratica. Lozano, però, più o meno alla stessa ...

Corsport : Per Lozano si attende l’ok di Raiola. James aspetta la telefonata di Mendes : Il Napoli ha studiato con precisione le mosse da compiere sul mercato. Il piano del club è stato messo a punto da De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli con la supervisione economico-finanziaria di Chiavelli, scrive il Corriere dello Sport. Il piano prevede Lozano e James nel Napoli e a questo si sta lavorando. Lozano sta discutendo il contratto con il club partenopeo. Ci sono clausole, cavilli, diritti di immagine e provvigioni da considerare e la ...

Corsport : Lozano in dirittura d’arrivo. Operazione da 80 milioni tra acquisto e ingaggio : Per Hirving Lozano sembra che sia davvero tutto fatto. Si è ai dettagli contrattuali. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il messicano era già convinto da tempo di voler giocare la Champions e di aver scelto, tra le possibilità che gli si offrivano per farlo, il Napoli. Bisognava convincere il PSV e non è stato facile nonostante il pagamento della clausola rescissoria. Un affare da 80 milioni, che sono quelli per rispettare la liberatoria e per ...

Corsport : Psv-Lozano - divorzio vicino. Giuntoli e Raiola lavorano per portarlo a Napoli : Non c’è più margine per un dialogo tra Hirving Lozano e il Psv. Le voci, scrive il Corriere dello Sport, che si rincorrono parlano di un addio ormai alle porte tra il messicano e il club olandese. Il litigio tra il calciatore e l’allenatore per la sostituzione nel turno preliminare di Champions contro il Basilea è solo l’ultimo segnale di un rapporto ormai incrinato. Lozano vuole la Champions, che il Psv non può più dargli e il Napoli è ...

Corsport : Lozano vuole il Napoli. Giuntoli e Raiola cercano l’accordo per i diritti di immagine : Lozano ha scelto Napoli, scrive il Corriere dello Sport. E ieri il suo gradimento è stato confermato dai media olandesi. Con la Champions sfumata dal futuro del Psv le trattative del Napoli con il calciatore e il club olandese sono entrate nel vivo. L’affare prevede il pagamento della clausola da 42 milioni al Psv. Il quotidiano parla di contatti frequenti tra Giuntoli e Raiola e del calciatore che aspetta solo la “fumata azzurra”. L’offerta di ...

Lozano-Napoli - Corsport : Padre e moglie già in Città - faccia a faccia con Raiola - ma c’è fiducia : Lozano-Napoli, CorSport: faccia a faccia con Raiola, ma c’è fiducia. Le ultime Lozano-Napoli, CorSport: Padre e moglie già in Città, faccia a faccia con Raiola, ma c’è fiducia. Il club azzurro punta forte sull’ esterno offensivo messicano che vuole lasciare il Psv per giocarsi la Champions. Napoli sembra la destinazione giusta, con il Padre e la moglie del giocatore che già sono stati in Città, apprezzando l’ ...

Corsport : Sprint del Napoli su Lozano. Giuntoli incontra Raiola : Hirving Lozano torna prepotentemente sulla scena. Il Corriere dello Sport scrive che nelle ultime ore Giuntoli ha incontrato il manager dell’attaccante messicano, Mino Raiola. Il Napoli ha una carta da giocare: la Champions, quella che Lozano non avrebbe più modo di giocare nel Psv dopo l’eliminazione ai preliminari contro il Basilea. Perdere l’Europa è stato un duro colpo per il messicano, che aveva dichiarato di volerla a tutti i costi. Del ...

Corsport : Il Napoli aspetta la decisione di Pépé. Niente fretta per James. E c’è anche Lozano : Il Napoli attende ancora che arrivi un segnale a mandare a monte l’affare Pépé-Arsenal, scrive il Corriere dello Sport. L’ivoriano è molto più vicino al club inglese di quanto il Napoli pensi, ma la speranza non muore ancora. De Laurentiis ha parlato con i manager del calciatore e loro sanno che l’offerta è di 85 milioni per il Lilla, 4 per il Pépé e un paio per loro, come commissione. Sanno anche che ci sono margini per aumentare un altro po’ ...

Corsport : Il piano B del Napoli oltre Pépé : James Rodriguez e Lozano : Nicolas Pépé è vicino all’Arsenal, ma il Napoli ha sempre avuto un piano B. Un piano B si fa per dire, scrive il Corriere dello Sport, perché contempla nomi non esattamente sconosciuti: James Rodriguez e Hirving Lozano. Il colombiano è il primo calciatore nella lista di Ancelotti. Per lui nulla è cambiato: a decidere sarà Florentino Perez. Il destino dell’attaccante galleggia tra Napoli, l’Atletico Madrid e il Real. Dopo l’infortunio di Asensio, ...

Corsport : Il Napoli riapre la trattativa per Lozano : Dalla Colombia arriva la notizia che James Rodriguez ha anticipato la fine delle sue vacanze per volare a Madrid a parlare con Mendes. I media spagnoli lo danno sempre più vicino all’Atletico Madrid. Del resto, a parità di offerta, Florentino Perez sceglierà la cessione a titolo definitivo che vogliono gli spagnoli e non il prestito con diritto di riscatto che chiede il Napoli. E allora il club di De Laurentiis riapre il discorso Lozano, scrive ...

Corsport : cento milioni di tesoretto delle cessioni per trattare Pépé e Lozano : Ottanta milioni più o meno certi che potrebbero arrivare a superare quota 100 con le cessioni di Verdi e Hysaj. È questo il tesoretto su cui può contare il Napoli per procedere spedito nella trattativa con il Lilla per Pépé e con il Psv per Lozano. I conti sono semplici da fare, scrive il Corriere dello Sport. Vinicius è stato venduto al Benfica per 17 milioni, Rog al Cagliari per circa 18, Inglese al Parma per 22, Albiol al Villareal per 4 ...

Corsport : Insigne e Lozano nella terra di mezzo. Per Lorenzo si fa avanti l’Inter : A fine luglio Hirving Lozano compirà 24 anni, quattro in meno di Insigne. E con Insigne si trova, scrive il Corriere dello Sport, in una terra di mezzo. Entrambi nel Napoli sarebbero troppi. E’ difficile combinarli e lo sarebbe ancora di più se, come sembra, arrivasse James Rodriguez: e dunque, quel che accadrà, lo deciderà il destino o anche quel gigante del mercato che si chiama Mino Raiola, ma guarda un po’ il manager di ...