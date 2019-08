Cina | allarme per il tifone Lekima | sale a 45 morti il bilancio | sono 16 i dispersi FOTO

Tifone Lekima : allarme onde anomale in Cina : Il North China Marine Forecasting Center ha diramato un’allerta per onde anomale e innalzamento del mare a causa del passaggio del Tifone Lekima sulle coste orientali, avvenuto lo scorso fine settimana: si stima che il livello dell’acqua del mare sarebbe aumentato di 30-60 cm lungo la costa della penisola di Shandong, e fino a 200 cm lungo la costa di Laizhou Bay e Bohai Bay. Le autorità hanno reso noto che le vittime sono al momento ...

Cina - tifone "Lekima" : è allarme rosso : 10.12 La Cina ha dichiarato l'allarme rosso, che indica il pericolo più grave, per l'arrivo del potente tifone "Lekima" sulla costa occidentale del Paese. Al momento, il tifone è alimentato da venti che arrivano fino a quasi 200 km all'ora e sta investendo Taiwan, già colpita dal forte sisma di magnitudo pari a 6. Migliaia di persone hanno ricevuto il preavviso di prepararsi alla possibilità di evacuazione nelle aree attorno a Shanghai. Si ...

Allerta Meteo in Cina : allarme rosso per il tifone Lekima - il più violento dal 2014 : allarme rosso in Cina per l’arrivo di un potente tifone sulla costa occidentale: “Lekima” dovrebbe effettuare il landfall entro sabato nella provincia di Zhejiang. Attualmente fa registrare venti che superano i 200 km/h. Migliaia di persone hanno ricevuto il preavviso di prepararsi a un’eventuale evacuazione nelle aree attorno a Shanghai: si temono alluvioni lungo i grandi fiumi. Secondo l’ufficio Meteorologico ...

PisCina Sant'Abbondio di Milano - trovato morto 28enne : allarme dato alle 3 di notte : Piscina Sant'Abbondio di Milano, trovato morto 28enne: allarme dato alle 3 di notte Al momento tutte le ipotesi sono aperte. Non si esclude che una goliardata - un bagno notturno di amici che hanno scavalcato le mura dell'impianto nella periferia sud della città - possa essersi trasformata in tragedia Parole ...

SPY FINANZA/ Il nuovo allarme che arriva dalla Cina : Il dato sul Pil cinese è stato accolto positivamente dai mercati. In realtà l'economia di Pechino non gode di buona salute come sembra

Allarme nuove droghe sintetiche in Europa prodotte in Cina : Trovate 55 nuove sostanze psicoattive in Europa nel 2018, si tratta di droghe che per lo più vengono prodotte in Cina e portane nel nostro continente per essere lavorate e vendute. In Europa ‘girano’ 730 nuove sostanze psicoattive e 55 sono state segnalate solo nel 2018, molte di queste droghe sintetiche hanno effetti collaterali devastanti che spesso vengono sottovalutati, vediamo insieme i dettagli del nuovo report dell’EMCDDA (European ...

Terremoto in Cina - decine di morti nel Sichuan : il possibile ruolo delle trivellazioni e il sistema di preallarme : Un violento Terremoto ha colpito la provincia cinese di Sichuan qualche giorno fa, provocando finora almeno 12 vittime e 134 feriti, e le notizie dei tremori sono arrivate anche da regioni a qualche centinaio di chilometri di distanza dall’origine del Terremoto. Poco più di 10 anni dopo il Terremoto del 2008 che ha scosso la stessa area, Sichuan si è ritrovata colpita da un altro sisma e così sorge spontaneo interrogarsi sulle sue cause: le ...