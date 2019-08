Cilento | getta bottiglietta in mare e pubblica il video su Instagram | “La mia barca è

Cilento - getta bottiglietta in mare e pubblica il video su Facebook : “La mia barca è plastic free”. Ministro Costa : “L’ho denunciato” : Un giovane ha pubblicato sui social network un video in cui, a bordo di una barca, getta una bottiglietta di plastica (presumibilmente quella dell’olio solare) nel mare di Punta Licosa. Il tutto condito di sfottò agli ambientalisti: “La mia barca è plastic free“. A segnalarlo è stato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, e il filmato è stato condiviso (dopo aver oscurato il volto del protagonista) anche ...