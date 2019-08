Ciclismo | Coppa del Mondo | Alex Zanardi domina la prova a Baie-Comeau | vincendo in tre

Fonte : oasport

(Di lunedì 12 agosto 2019) Un unico aggettivo: sontuoso.non smette mai di stupire e nonostante il tempo passi molto velocemente e le primavere siano 52, la voglia di vincere è sempre la stessa. Ebbene a(Canada), l'azzurro è stato il mattatore della tappa nordamericana dideldi para. Il quattro volte oro alle Paralimpiadi, infatti, si è imposto in tre prove: la cronometro, la gara in linea e nella staffetta insieme a Luca Mazzone e a Paolo Cecchetto, a precedere gli Stati Uniti. Degna di considerazione la vittoria della corsa in linea, battendo in volata l'olandese Tim de Vries, grande interprete di questa specialità. In evidenza anche Francesca Porcellato, uscita vittoriosa dallain linea e dalla crono, dando un connotato ulteriormente trionfale alla spedizione azzurra.

