CIA Due Mari lancia l’allarme | “Le multinazionali si prendono la nostra agricoltura”

Vittoria - il tour di Salvini fa tappa sulla morte di due bambini. Per questo gli urlano ‘sCIAcallo’ : Le condoglianze hanno sempre un cuore d’imbarazzo. Le condoglianze sentite, intendo. Ché non sai mai fin dove è opportuno, il confine del farsi invasivo, l’equilibrio tra la vicinanza e il rispetto, tra il cordoglio e il riserbo. Mille scrupoli sinceri. Oggi Matteo Salvini ha dimostrato di non conoscere quel limite. E non è una valutazione politica, lo schierarsi con o contro un uomo che per ruolo istituzionale dovrebbe unire e che invece ...

Destroy All Humans! svelate le due edizioni speCIAli disponibili per il pre-order : Attraverso un comunicato stampa, THQ Nordic ha annunciato l'arrivo di due edizioni speciali per quanto riguarda Destroy All Humans!, il remake dell'action pubblicato nel 2005.Attualmente le due edizioni sono già disponibili per il pre-order. Vediamo insieme il loro contenuto ed i prezzi.Destroy All Humans! Crypto-137 EditionLeggi altro...

ValenCIA - aggressione omofoba fuori da un locale : picchiati due ragazzi italiani. Le immagini : Un’aggressione omofoba fuori da un locale di Valencia. Prima gli insulti, poi calci e pugni. È la denuncia di Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay Center, che ha diffuso su Facebook il video in cui due italiani, “Andrea, vercellese di 19 anni e Luca, 25, di Milano” sono stati inseguiti e picchiati da un gruppo di giovani. “Luca ha cercato di difendere l’amico Andrea e ha ricevuto pugni e calci anche sul viso ...

Supercoppa Europea - invito speCIAle della Uefa : due donne arbitro italiane ad Istanbul : La Uefa ha invitato le due donne arbitro italiane, che recentemente sono state colpite da episodi di sessismo, ad assistere alla sfida di Supercoppa Europea mercoledì ad Istanbul tra Liverpool e Chelsea. Annalisa Moccia e Giulia Nicastro erano impegnate in due distinte gare di campionato in qualità, rispettivamente, di assistente e di arbitro, quando sono state fatte oggetto di episodi di sessismo da parte di un commentatore televisivo e ...

Corea del Nord lanCIA altri due missili nel Mar del Giappone : In risposta a esercitazioni militari congiunte Usa-Corea del Sud L'articolo Corea del Nord lancia altri due missili nel Mar del Giappone proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Bologna - allarme bomba al centro commerCIAle : ma era uno scherzo di due bambini : Lo scherzo costerà caro a due minorenni che ieri pomeriggio hanno denunciato la presenza di un ordigno esplosivo al centro commerciale Meridiana di Bologna.Continua a leggere

Arsenal – Non c’è pace per Ozil e Kolasinac : i due calCIAtori in una sfida tra bande a Londra - scortati 24 ore su 24 : Paura per Ozil e Kolasinac: arrestati due uomini con atteggiamenti sospetti attorno all’abitazione del tedesco, i calciatori dell’Arsenal scortati dalla polizia E’ passato meno di un mese dallo spiacevole e spaventoso episodio che ha visto coinvolti Ozil e Kolasinac: i due calciatori dell’Arsenal erano stati aggrediti da teppisti armati di coltello. Non c’è pace per i due calciatori: secondo il Sun sembra che ...

Vigili del fuoco "traditi" dalla politica : lanCIAte due petizioni per avere l'assicurazione Inail : Scomparsa dal Decreto sicurezza buona parte degli interventi economici e di tutela promessi dall'esecutivo uscente, i pompieri decidono di fare da soli. Le iniziative della Funzione pubblica-Cgil (primo firmatario il segretario Maurizio Landini) e di un caposquadra di Verona...

La Corea del Nord lanCIA altri due missili in mare : La Corea del Nord ha lanciato altri due missili in mare. Lo riferisce l’agenzia sudCoreana Yonhap. Si tratta verosimilmente di un’ennesima azione, dopo analoghi lanci di ‘avvertimento’ dei giorni scorsi, contro le manovre congiunte Usa-Sud Corea che Pyongyang ritiene preparativi ad un’invasione verso Nord. I vertici militari di Seul, citati dall’agenzia, non hanno precisato di che tipo di missili si ...

Ciclismo - Simone Consonni lasCIA la UAE e firma per due anni con la Cofidis : Ora è ufficiale: Simone Consonni saluta la UAE Team Emirates e sbarca alla Cofidis. Il ciclista classe 1994, quindi, dopo tre anni, cambia casacca e firma un contratto di due anni con il team francese che,com’è ben noto, ha da poco ingaggiato anche Elia Viviani e Fabio Sabatini per puntare all’ingresso nel World Tour nel 2020. L’atleta bergamasco nelle ultime stagioni ha dimostrato di avere qualità notevoli e indiscutibili ma, ...

La Corea del Nord ha lanCIAto altri due missili : missili balistici di corto raggio, dice la Corea del Sud: è il quinto test militare NordCoreano dal 25 luglio