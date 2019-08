Chicago Fire 6 | gli episodi in onda martedì 13 agosto su Italia 1

Chicago P.D. 5 e Chicago Fire 6 in una corsa contro il tempo : la #OneChicago su Italia1 con il crossover dell’8 agosto : Appuntamento da non perdere questa sera su Italia1 dove Chicago P.D. 5 e Chicago Fire 6 si ritroveranno per una #OneChicago ad alta tensione. Due squadre pronte ad una corsa contro il tempo contro un serial killer che farà di tutto per portare a termine il suo piano iniziato con un'esplosione negli studi televisivi durante una diretta. Ad aprire le danze ci penserà Chicago P.D. 5 che lancerà il suo episodio numero 16 dal titolo "Profili" in ...

Chicago Fire 6 sesta puntata : trama episodi 8 agosto 2019 su Italia 1 : Chicago Fire 6 sesta puntata. Torna su Italia 1 martedì 8 agosto 2019 la sesta stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della sesta puntata composta da un episodio crossover. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Fire 6 sesta puntata: trama episodi 8 agosto 2019 su Italia 1 Chicago Fire 6X13 Nascondigli. Questo episodio ...

CHICAGO PD 5 / Anticipazioni 8 agosto 2019 : crossover con Chicago Fire 6! : Chicago PD 5, Anticipazioni 8 agosto 2019, crossover con Chicago Fire 6. Intelligence e Caserma 51 si uniscono ancora una volta per indagare su un attentatore seriale che colpisce i media.

Chicago P.D. e Chicago Fire : stasera il crossover tra le due serie su Italia 1 : Chicago PD 5 e Chicago Fire 6, anticipazioni puntate in onda govedì 8 agosto su Italia 1. L’episodio crossover A differenza delle settimane precedente stasera su Italia 1 non andrà in onda solo la quinta stagione di Chicago PD, ma andrà in onda insieme a un episodio di Chicago Fire. Il motivo è semplice, il sedicesimo episodio di Chicago PD 5 e il tredicesimo episodio di Chicago Fire 6 sono collegati tra loro e condividono la stessa trama, ...

Chicago Fire 6/ Anticipazioni del 6 agosto 2019 : Boden perde la pazienza : CHICAGO FIRE 6, Anticipazioni del 6 agosto 2019, in prima Tv su Italia 1. Dawson vittima di un fotografo; Stella cerca un altro appartamento.

I nuovi episodi di Chicago Fire 6 mettono Severide alle strette in vista del crossover : anticipazioni 8 e 13 agosto : Tutto è pronto per i nuovi episodi di Chicago Fire 6, quelli che negli Usa sono stati centrali per la serie ormai un paio di anni fa. Severide e i suoi terranno compagnia ai fan un altro doppio episodio che prenderanno il via alle 21.20 circa con un nuovo problema e nuovi casi da affrontare. In particolare, il primo ad andare in onda sarà l'episodio numero 11 dal titolo "La legge della giungla" in cui un furgone che trasporta un detenuto è ...

Chicago Fire 6 quinta puntata : trama episodi 6 agosto 2019 su Italia 1 : Chicago Fire 6 quinta puntata. Torna su Italia 1 martedì 6 agosto 2019 la sesta stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della quinta puntata composta da tre episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Fire 6 quinta puntata: trama episodi 6 agosto 2019 su Italia 1 Chicago Fire 6X11 La legge della giungla. La squadra 51 ...

Chicago Fire 6 - gli episodi in onda martedì 6 agosto su Italia 1 : Chicago Fire 6, anticipazioni episodi 11 e 12 in onda martedì 6 agosto su Italia 1. Anche a agosto i nuovi episodi inediti in chiaro della sesta stagione di Chicago Fire non si fermano. L’appuntamento è per martedì 6 agosto su Italia 1 alle 21:20, e andranno in onda solo due episodi, l’undicesimo e il dodicesimo della sesta stagione. Questi episodi infatti, sono stati già trasmessi stata trasmessa sui canali pay di Premium. Ecco le trame ...

Chicago PD 5 torna su Italia1 tra trafficanti e mostri in attesa del crossover con Chicago Fire : anticipazioni 1 e 8 agosto : Tutto è pronto per un altro giovedì ad alta tensione visto che nel prime time di Italia1 arriveranno i nuovi episodi di Chicago PD 5. La serie di Dick Wolf si prepara al crossover della prossima settimana con Chicago Fire mettendo Voight con le spalle al muro tra casi da risolvere, figli e nemici da tenere a bada. L'appuntamento con la serie è fissato per oggi, 1 agosto, con tre nuovi episodi ovvero il 13, 14 e 15 dal titolo "Caccia al ...

'Chicago Fire 6' - 4^ appuntamento in replica su Mediaset Play : Kid e Zach escono insieme : Ritorna anche questa settimana su Mediaset l'appuntamento con la serie tv statunitense ambientata in una caserma dei pompieri, "Chicago fire", interpretata da Jesse Spencer (Matthew Casey), Taylor Kinney (Kelly Severide), Monica Raymund (Gabriela/Gabby Dawson) e Charlie Barnett (Peter Mills). Martedì 30 luglio, infatti, è stata trasmessa in prime time su Italia 1 la quarta puntata inedita della sesta stagione: sono andati in onda gli episodi 9 e ...

Chicago Fire 6/ Anticipazioni 30 luglio 2019 : Bria sconvolgerà la vita di tutti? : Chicago Fire 6, Anticipazioni del 30 luglio 2019, in prima Tv su Italia 1. Brett vs Kidd per conquistare un sottufficiale; Casey e Gabriela in crisi?