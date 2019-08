Cervino CineMountain | 9 giorni di proiezioni | mattinate letterarie e grandi serate

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) Diecie 33 ore di, con 24 anteprime, tanti ospiti, e un grande successo di pubblico: si è chiuso ieri il, il festival internazionale del cinema di montagna, giunto alla sua XXII edizione, che ogni anno premia gli “Oscar” del cinema di montagna. I VINCITORI “A thousand girls like me”, della regista afgana Sahra Mani, conquista l’”Oscar dei film di montagna”, il Grand Prix des Festivals – Conseil de la Vallée d’Aoste, riservato ai film già premiati nei principali festival di settore provenienti dal circuito dell’International Alliance for Mountain Film. Vincitrice del Grand Prix festival di Kathmandu (Nepal), la pellicola racconta, con grande intensità, l’ostinata battaglia di una donna per difendere i propri diritti. Khatera è una ragazza afgana di 23 anni che decide di sfidare la volontà della sua famiglia e le tradizioni del suo paese per ...

