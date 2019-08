Centro Milano,aggredita con cocci vetro

Una donna è stataincon deii bottiglia, da un immigrato di 31 anni, originario del Bangladesh, regolare in Italia. L'uomo è stato condotto in questura per essere arrestato. E' stato bloccato dai passanti dopo l'aggressione. La 64enne ha riportato ferite multiple in varie parti del corpo: al braccio sinistro, alla clavicola, collo e testa. Non è in pericolo di vita. L'aggressione sarebbe stata conseguenza di un tentativo di rapina. Testimoni: "Urlava mi hanno tagliato la gola.E perdeva molto sangue".(Di lunedì 12 agosto 2019)