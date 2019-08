Caserta | picchia la moglie anche durante le cure oncologiche | arrestato

Caserta - torturato per falso profilo Instagram/ 31enne legato a un albero e picchiato : A Caserta un 31enne è stato malmenato, accusato di aver creato un falso profilo Instagram . Il 31enne è stato legato a un albero

Legato a un albero e picchiato per falso profilo Instagram : 3 denunciati nel Casertano : Prelevato sotto la minaccia di una pistola, portato in un terreno nelle campagne di Villa Literno, nel Casertano, con una corda al collo e poi Legato con lo scotch al tronco di un albero dalla testa...