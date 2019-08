Caserta | 70enne rischia di affogare in mare | salvato da carabiniere

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) Undella compagnia di Aversa (), libero dal servizio, hainun uomo che stava per. L’incidente si è verificato in uno stabilimento balneare di Giugliano in Campania, località Varcaturo (Napoli). Ilsi è accorto che il, a causa di forti crampi alle gambe, non riusciva a restare a galla: si è precipitato in suo aiuto e, insieme al bagnino, è riuscito a trascinare in salvo l’anziano sulla riva dove gli sono state prestate le prime cure. Sul posto i soccorsi medici che hanno riconosciuto albuone condizioni di salute. L'articolodiindaMeteo Web.