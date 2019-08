Casanova | dal Papeete alla Lega | Salvini? L' ho conosciuto al mare e ci siamo

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 12 agosto 2019) Massimo, europarlamentare leghista e proprietario dell’ormai celebreBeach, in un’intervista a La Verità, interviene sul tour di Matteosulle spiagge italiane:“Ragazzi, svegliamoci. La politica è cambiata completamente, per fortuna.ci sta dimostrando che si può fare politica stando in mezzogente. Un ministro dell’Interno in mezzo ai giovani, a torno nudo,consolle, in discoteca, non s’era mai visto. ...onorevoli, ma anche esseri umani. Persone normali. La politica deve tornare a essere normalità. Preferisco un ministro a torso nudo, ma che risolve i problemi”.Il politico leghista parla anche di un’altra polemica scatenatasi al Pepeete, quella sull’Inno di Mameli riprodotto come un brano da discoteca sulla spiaggia con le cubiste:“L’Inno nazionale ...

mauriellotonino : Peschici(Fg),9/08/2019 - ore 17,46 . Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Peschici per un comizio.accompagnat… - 963Dany : @mariobianchi18 Chissà come mai, proprio al papeete beach?! -