Carola non ha mai detto di aver ricevuto ‘ordini’ da Berlino | ma gli haters credono alla

Migranti : Salvini - 'murale Carola? I muri non si imbrattano - punto' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "I muri non si imbrattano. Punto. Né pro né contro". Lo ha detto Matteo Salvini parlando dell'iniziativa del leghista di Taormina che nei giorni scorsi ha imbrattato il murales in cui la capitana della Sea Watch 3 appare in veste di "Madonna" con un bambino

Migranti : Salvini - ‘murale Carola? I muri non si imbrattano - punto’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “I muri non si imbrattano. Punto. Né pro né contro”. Lo ha detto Matteo Salvini parlando dell’iniziativa del leghista di Taormina che nei giorni scorsi ha imbrattato il murales in cui la capitana della Sea Watch 3 appare in veste di “Madonna” con un bambino che indossa giubbotto di salvataggio in braccio. Sul braccio sinistro Carola ha invece una borsetta di ...

Migranti : Procura Agrigento - 'decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata' : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - (di Elvira Terraova) - La scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, decisa dal gip di Agrigento Alessandra, per la Procura di Agrigento è una "conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata". Ecco, quanto scrivono il Procura

Migranti : Procura Agrigento - 'decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata' (2) : (AdnKronos) - "Nel caso di resistenza operata da Carola Rackete - scrive la Procura - si dubita che l'adempimento el dovere di soccorso dei Migranti possa giungere a scriminare anche la condotta del 29 giugno scorso". Ma i magistrati dicono anche di essere "consapevoli della complessità delle questi

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ (2) : (AdnKronos) – “Nel caso di resistenza operata da Carola Rackete – scrive la Procura – si dubita che l’adempimento el dovere di soccorso dei Migranti possa giungere a scriminare anche la condotta del 29 giugno scorso”. Ma i magistrati dicono anche di essere “consapevoli della complessità delle questioni sollevate”, ma sottolineano che “l’ordinanza di non convalida dell’arresto del ...

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – (di Elvira Terraova) – La scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, decisa dal gip di Agrigento Alessandra, per la Procura di Agrigento è una “conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata”. Ecco, quanto scrivono il Procuratore Luigi Patronaggio e i pm della Procura, nel ricorso presentato in Cassazione contro la mancata convalida ...

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – (di Elvira Terraova) – La scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, decisa dal gip di Agrigento Alessandra, per la Procura di Agrigento è una “conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata”. Ecco, quanto scrivono il Procuratore Luigi Patronaggio e i pm della Procura, nel ricorso presentato in Cassazione contro la mancata convalida ...

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ (2) : (AdnKronos) – “Nel caso di resistenza operata da Carola Rackete – scrive la Procura – si dubita che l’adempimento el dovere di soccorso dei Migranti possa giungere a scriminare anche la condotta del 29 giugno scorso”. Ma i magistrati dicono anche di essere “consapevoli della complessità delle questioni sollevate”, ma sottolineano che “l’ordinanza di non convalida ...

Carola Rackete torna in Germania da libera cittadina - non “espulsa” come voleva Salvini : A comunicarlo è Repubblica, che specifica come Carola Rackete torni da libera cittadina, uno status per cui non poteva essere espulsa come si augurava il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che stamattina scriveva sui social: "Non vedo l'ora di espellere questa comunista tedesca". Ieri la capitana della Sea Watch 3 è stata sentita alla procura di Agrigento.Continua a leggere

Salvini attacca di nuovo Carola Rackete : “Non vedo l’ora di espellere questa comunista tedesca” : "L'eroina della sinistra è stata interrogata per quattro ore. Ci sarà un giudice che almeno stavolta farà rispettare le leggi, la sicurezza e la dignità del nostro Paese? Io non vedo l'ora di espellere questa comunista tedesca e rimandarla a casa sua": così il ministro dell'Interno ha commentato l'interrogatorio di Carola Rackete. Il legale della comandante: "Il clima di odio c'è e viene alimentato da dichiarazioni irresponsabili, aggressive e ...

Salvini ossessionato da Carola Rackete : "Non vedo l'ora di espellerla" : “L’eroina della sinistra è stata interrogata per quattro ore... Ci sarà un giudice che almeno stavolta farà rispettare le leggi, la sicurezza e la dignità del nostro Paese? Io non vedo l’ora di espellere questa comunista tedesca e rimandarla a casa sua”.Cosi Matteo Salvini, su Twitter, all’indomani dell’interrogatorio di Carola Rackete in merito alla vicenda della Sea Watch ...

Sea Watch - Carola Rackete interrogata ad Agrigento : "Ho spiegato tutto" | "Salvini? Non penso niente" : L'ex capitana della "Sea Watch3" interrogata dai pm di Agrigento: viene ipotizzato il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la disobbedienza a nave da guerra. Intanto il legale della ragazza annuncia: "Non è più membro della Sea Watch, ora farà altro"

Carola Rackete - concluso l'interrogatorio : "Non penso niente su Salvini - rifarei tutto" : Mauro Indelicato Carola Rackete all'uscita del tribunale di Agrigento La ragazza tedesca non risponde alle domande dei giornalisti al di fuori del tribunale di Agrigento subito dopo l'interrogatorio, ma si lascia andare ad una piccola considerazione su Matteo Salvini Solo poche dichiarazioni, volto disteso e probabilmente molta voglia di lasciare quanto prima il tribunale di Agrigento: Carola Rackete, subito dopo un ...

Carola Rackete in tribunale ad Agrigento : «Salvini? Non penso niente. L'Ue deve agire» : «Abbiamo migliaia di profughi che vanno evacuati da un paese in guerra. Mi aspetto dalla commissione europea che trovi al più presto un accordo per dividere i profughi tra i paesi...