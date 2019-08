Carlo Calenda contro Matteo Renzi | Il Pd è finito e lui non risponde nemmeno alle

"Così com'è il Pd è finito" - dice l'ex ministro Carlo Calenda : "Il Pd è finito", dice Carlo Calenda ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. "Così com'è è finito sicuramente. Dopodiché può decidere di andare oltre sè stesso, rilanciarsi, ricostruirsi in qualcosa di diverso", ragiona l'europarlamentare dem, che poi delimita i confini della scissione nel partito: "Ci sono due Pd: uno ha i gruppi parlamentari e un altro ha il partito. Nell'ultima direzione ho proposto ...

"Da Renzi un'idea folle e ridicola - così Salvini va al 60%" - dice Carlo Calenda : Secondo Carlo Calenda l'appello di Renzi a tutte le forze politiche "è una mossa furbesca per passare dal 'senza di me, mai con i Cinque Stelle' al 'faccio una cosa con i Cinque Stelle'. È una ridicolaggine". Alla domanda se l'ex premier si stia muovendo come leader di un partito che ancora non c'è Calenda risponde spiegando che "Renzi vuol fare un partito e ha bisogno di mesi in più. Lo posso anche capire ma noi non possiamo ...

Carlo Calenda demolisce Ivan Scalfarotto e Sandro Gozi : "Stupidità estrema - sarà il caldo" : Carlo Calenda contro i suoi compagni. "È il caldo. Spero che sia il caldo. Perché tra Gozi ieri e Scalfarotto oggi vi giuro che stiamo raggiungendo vette di stupidità mai prima conquistate nella politica contemporanea". L'eurodeputato ed ex ministro ama parlare francamente. Dunque commenta senza pel

Carlo Calenda : "Se Pd fa alleanza con M5S vado via subito" : “Se facciamo un’alleanza con M5S io me ne vado subito”. Carlo Calenda, sul palco della Festa dell’Unità a Roma, si unisce al coro dei #senzadime dopo l’apertura al dialogo con il Movimento 5 stelle di Dario Franceschini.Il piano B di Calenda è un nuovo partito. “Io non intendo fare la scissione, voglio allargare e non spaccare nel Pd. Ma se non si esclude in modo definitivo da qui alle elezioni ...

Fuori dal Coro : stasera Carlo Calenda in prima serata su Rete4 : Secondo appuntamento con Fuori dal Coro, il programma in prima serata condotto da Mario Giordano. Ospite Carlo Calenda.

Carlo Calenda contro Mara Carfagna su Twitter - ecco i tweet : Carlo Calenda contro Mara Carfagna su Twitter, ecco i tweet Serie di colpi a distanza tra l’ex ministro Calenda e Mara Carfagna. I due esponenti – rispettivamente di PD e Forza Italia – hanno avuto un alterco a distanza sviluppatosi via Twitter. ecco cos’è successo. La Carfagna definisce Calenda “un ragazzino viziato” Mara Carfagna, una delle massime esponenti di Forza Italia (essendo coordinatrice ...