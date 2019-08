Canarie | incendio a Gran Canaria | 1000 evacuati e 1000 ettari di boschi in fiamme

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Mille persone sono state evacuate a causa di un, l’isola principale dell’arcipelago delle, lo scorso 11 agosto. Il rogo, iniziato il giorno prima, aveva già bruciato bruciato circa milledi bosco, secondo quanto riferiscono le autorità spagnole. El Gobierno des ha activado un plan de contingencia y evacuación, en coordinación con @Cab Cabildo y los cuatro Ayuntamientos, para actuar ante cualquier cambio. Preocupa la fuerza del viento. — 1-1-2s (@112s) August 11, 2019 Le zone più gravemente danneggiate sono le località di Tejeda, Artenara e Galdar, dove decine di persone sono state trasferite e messe in salvo, secondo quanto riferito su twitter dai servizi di emergenza delle isole. Non sono ancora state accertate le cause che hanno scatenato le, partite dalla zona di Artenara, ma non si ...

