Canada | Chase Bank chiude le attività nel Paese e cancella i debiti delle carte di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019)ha annunciato ai propri clienti che cancellerà il debitolorodi credito. La decisione è legata al fatto che la banca, parte del gruppo JpMorgan, ha deciso la chiusura di tutte le suerelative alledi credito nel. “ha deciso di uscire dal mercato canadesedi credito. E ha deciso dire il bilancio esistente per completare la sua uscita” ha spiegato la portavoce Maria Martinez. “Prendetelo come un regalo”.non ha ancora spiegato quali sono le modalità di azzeramento del debito, né quanti clienti saranno interessati dal “regalo” annunciato, o per quale importo. A essersi già visti azzerare isopo stati i possessori diAmazon.ca, Rewards Visa e Marriott Rewards Premier Visa, quelle che il gruppo aveva messo mercato canadese dopo il suo ingresso 13 anni fa. Il ...

