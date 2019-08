Caldo | Uecoop | con il +32% è picco di consumi di energia anti afa

Caldo - Uecoop : da solo un anziano su 5 - allarme malori : “Mentre le città iniziano a svuotarsi per le vacanze estive, in Italia 1 anziano su 5 vive in completo isolamento per intere settimane, senza alcun tipo di contatto con il mondo esterno, con il rischio di non riuscire a chiedere aiuto in caso di malore“: è l’allarme lanciato da Uecoop, l’Unione europea delle cooperative. La situazione “riguarda 2 milioni e mezzo di persone con più di 65 anni, sulla base degli ultimi dati ...

Caldo africano - UECOOP : “Allarme per oltre 50mila senzatetto” : “Allarme per gli oltre 50mila senzatetto che sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città italiane stanno affrontando all’aperto o con ripari precari la terribile ondata di Caldo africano che sta investendo l’Italia“: è quanto afferma UECOOP, l’Unione europea delle cooperative, in relazione al picco delle temperature di 40 gradi che si registra da nord a sud della Penisola. “L’assedio dell’afa sta creando una ...

Caldo - Uecoop : in campo 4mila squadre anti-zanzare : “In Italia oltre 4mila squadre per la disinfestazione in campo contro l’assedio di zanzare, cimici, e scarafaggi“: è quanto emerge da una analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati della Camera di commercio di Milano Lodi e Monza in relazione agli effetti del Caldo afoso che favorisce la proliferazione dei fastidiosi insetti. “Le bolle di calore e umidità sono l’ambiente ideale – spiega Uecoop – soprattutto ...