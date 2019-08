Caldo | SOS nei campi | irrigazione in soccorso dei terreni per salvare le coltivazioni

Ondata di Caldo in Europa - possibile nuovo record assoluto per il Regno Unito : trasporti nel caos - voli cancellati - treni sospesi : La terribile Ondata di caldo africano che ha colpito l’Europa centro-occidentale ha fatto sentire i suoi effetti anche sul Regno Unito, dove è stata registrata la più alta temperatura di sempre per il Paese: +38,7°C al Giardino Botanico di Cambridge, secondo i dati del Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale. Ieri si era parlato di +38,1°C, ma oggi il Met ha detto che il nuovo dato sarà verificato nei prossimi giorni, per verificare se ...

Caldo - Coldiretti : SOS mucche nelle stalle - l’afa fa sentire i suoi effetti anche su pollai - alveari e colture : “Oltre agli uomini a soffrire il Caldo sono anche gli animali nelle case e nelle fattorie dove le mucche con le alte temperature stanno producendo per lo stress fino ad oltre il 10% di latte in meno rispetto ai periodi normali“: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti negli allevamenti dell’innalzamento della colonna di mercurio nell’ultima settimana dalle stalle ai pollai fino agli alveari, dove si registrano difficoltà ...

Sos Caldo - giovedì triplicano città da bollino rosso Roma - : Sos caldo. Giovedi' sono 13 le citta' italiane che il ministero della Salute indica con il bollino rosso, quasi il triplo rispetto ai 5 centri urbani previsti domani. Se mercoledi' il massimo livello di rischio caldo riguarda Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, giovedi' e' previsto anche a Bologna, Frosinone, Genova, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Verona. E' il massimo livello di rischio caldo, in una scala da 0 a 3, in cui spiccano ...

Calciomercato Roma - Brahimi nome Caldo per sostituire El Shaarawy : La Roma si appresta a salutare El Shaarawy nelle prossime ore e ha già individuato il possibile sostituto: Brahimi del Porto è il nome più caldo.“powered by Goal”La Roma si conferma grande protagonista degli ultimi giorni di Calciomercato. Il club capitolino sta per salutare Stephane El Shaarawy, che nelle prossime ore si accaserà in Cina con lo Shanghai Shenhua, e pensa già alla sostituzione del ‘Faraone’ nella rosa del nuovo ...

Svizzera-Francia - sospesi collegamenti ferroviari : il Caldo deforma i binari : Il caldo condiziona i collegamenti tra Ginevra e la Francia fino a domani, domenica 7 luglio. Stando alle FFS, a La Plaine i binari si sono deformati in seguito alle temperature elevate. I cinque collegamenti TGV previsti per oggi sono stati soppressi. Il problema è sorto ieri in serata e ha bloccat

Caldo a Roma - la sospensione del divieto per le botticelle scatena gli animalisti : “Cavalli massacrati dalle temperature record - sofferenza nei loro occhi” : “Il Caldo torrido sta massacrando i cavalli, costretti a trainare le botticelle sull’asfalto rovente della Capitale. La loro sofferenza passa in secondo piano rispetto alle priorità del Tar Lazio che stabilisce, in accoglimento del ricorso dei vetturini, il via libera alle botticelle: potranno girare per le strade del centro di Roma per tutta l’estate, nonostante temperature superiori ai 30 gradi e i rischi per ...

Caldo - sos per gli anziani : ecco il decalogo e tutti i consigli utili per gli over 60 - “non sottovalutate i rischi” : “Non sottovalutate i rischi del Caldo, sentite il medico se qualcosa non va, modificate le terapie solo ed esclusivamente su sua indicazione se lo ritiene necessario senza mai fare di testa vostra e tenete sotto controllo tutti quei segnali che possono essere la spia di un eventuale colpo di calore”. Questi i suggerimenti di Senior Italia Federanziani di fronte all’ondata di calore che investe diverse città italiane. ...

Caldo insostenibile in Lombardia : 10 ragazzini accusano malori : Come vi abbiamo già raccontato in questo articolo, l'eccezionale ondata di Caldo che sta interessando l'Italia e in particolar modo le regioni centro-settentrionali ha causato purtroppo delle...

Ondata di Caldo in arrivo : SOS nei campi - al via l’irrigazione di soccorso : “Con l’arrivo del grande caldo è emergenza, dalle città alle campagne, dove gli agricoltori sono costretti a ricorrere all’irrigazione di soccorso per salvare le coltivazioni in sofferenza per le alte temperature, dagli ortaggi al mais, dalla soia al pomodoro“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che si teme si ripeta lo scenario del 2003 che è stato l’anno nero dell’agricoltura italiana con oltre 2 miliardi di danni alle ...