Caldo | dal condizionatore alle tende | i trucchi del Ministero della Salute per una casa

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) E’ oggi una delle giornate più torride dell’anno: per chi non ha la fortuna di stare in vacanza rimane la sfida quotidiana di renderepropria meno torrida possibile. Ecco alcuni consigli utili, pubblicati sul sito del. – Schermare finestre e vetrate esposte a sud-sud ovest cone/o oscuranti esterni regolabili (persiane, veneziane) per non far entrare il sole. – Chiudere le finestre nelle ore piu’ caldegiornata per evitare il riscaldamento delle stanze. – Lasciare le finestre aperte durante la notte e nelle prime ore del mattino, cosi’ da permettere il necessario ricambio d’aria. – Limitare l’uso del forno e di altri elettrodomestici che producono calore (fornelli, ferro da stiro, phon etc.) che tendono a riscaldare la. – Utilizzare un climatizzatore per rinfrescare ...

