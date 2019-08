Calciomercato Reggina | le ultime su Bendtner | la bomba arriva dall’estero

Calciomercato Reggina - il tweet di Luca Gallo : “adesso ne annuncio tre” : “Ah sì !?! Ed allora ne annuncio tre…”, è questo il tweet della notte del presidente Luca Gallo che fa sognare i tifosi della Reggina. Il club amaranto sta costruendo una squadra veramente importante per il campionato di Serie C e si candida ad essere una grande protagonista per la prossima stagione, considerando gli ultimi arrivi che saranno sicuramente di livello altissimo può considerarsi come la seria candidata alla ...

IL NUOVO 11 della Reggina – Una premessa, il Bari ha una squadra fortissima ed in grado di fare la voce grossa nel campionato di Serie C, così come Catania e Catanzaro che sono sicuramente attrezzate per un campionato di vertice ma le ultime mosse della Reggina sono state veramente importanti e non è ancora finita con altri due colpi ormai imminenti, uno potrebbe arrivare entro Ferragosto, l'altro entro il 20 agosto. La presentazione ...

Calciomercato Reggina - De Francesco nemmeno in panchina nel match di Coppa Italia dello Spezia : Calciomercato Reggina – La Reggina si candida ad essere una sicura protagonista della prossima stagione del campionato di Serie C, il presidente Luca Gallo sta costruendo una squadra veramente forte ed in grado di lottare per la promozione diretta. L’ultimo colpo porta il nome di Alberto De Francesco, si tratta di un ritorno per il calciatore in grado di fare la differenza in categoria, accordo raggiunto nelle ultime ore. Una ...

Calciomercato Reggina - gli ultimi colpacci di Luca Gallo : l’11 stellare - è la favorita del Girone C [FOTO] : Una premesse, il Bari ha una squadra fortissima ed in grado di fare la voce grossa nel campionato di Serie C, così come Catania e Catanzaro che sono sicuramente attrezzate per un campionato di vertice ma le ultime mosse della Reggina sono state veramente importanti e non è ancora finita con altri due colpi ormai imminenti, uno potrebbe arrivare entro Ferragosto, l’altro entro il 20 agosto. La presentazione in città della squadra è ...

Il Frosinone ha aggiunto due tasselli per i centrocampo che arrivano dall'Atalanta, si tratta di Haas e Eguelfi, il primo in prestito con diritto di riscatto, il secondo in prestito secco. Il Cittadella su Colombatto del Cagliari, il Chievo ha avviato una trattativa con la Sampdoria per Capezzi che però è seguito anche dalla ...

L'Empoli ha concluso positivamente la rincora con il difensore Balkovec, prestito con diritto di riscatto dal Verona, il Perugia sta per chiudere con l'Udinese per Angella, piccola speranza anche di arrivare a Benali. Lo Spezia pesca in Spagna il nuovo difensore, si tratta di Salvador ...

La Cremonese è sempre più vicino a Ciofani, l'offerta da un milione di euro sta per essere accettata dal Frosinone, in arrivo anche il talento della Juventus Nicolussi, prestito per una stagione. L'Empoli continua a spingere per Coulibaly dell'Udinese ma il calciatore nicchia, nel ...

Calciomercato Serie C - Catania e Reggina sfoltiscono : movimenti in uscita per rossoblu ed amaranto : Calciomercato Serie C, Catania e Reggina sfoltiscono dopo aver operato in entrata. rossoblu e amaranto ufficializzano alcuni movimenti in uscita. Il Catania cede a titolo temporaneo alla Sanremese il calciatore Ibrahim Escu. La Reggina, come comunicato sul sito ufficiale, saluta Ungaro e Mastrippolito, passati al Bisceglie. “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver ceduto a titolo definitivo al Bisceglie i ...

La Cremonese continua il pressing su Ciofani, l'attaccante è in uscita dal Frosinone, proprio il Frosinone tenta il colpo Padoin, svincolato. Il Livorno per la porta ha preso il portiere Plizzari, si tratta di un grande innesto per un estremo difensore di grande avvenire. Il Crotone piazza un ...

Il Benevento ha trovato l'accordo con la Spal e con Schiattarella, importante rinforzo per il centrocampo, l'Empoli ha avuto il via libera dal Parma per Dezi e Stulac. Il Venezia si regala Franco Zuculini mentre Broh ha raggiunto l'accordo con il Cosenza. Colpo del Pordenone che ...

Calciomercato Serie B e C - le ultime trattative il Benevento acquista Kragl - altra ufficialità per la Reggina : “Il Benevento ha perfezionato l’accordo con il calciatore Oliver Kragl. Il centrocampista tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Cresciuto nel vivaio del Wolfsburg, Kragl approda alla corte di mister Inzaghi dopo aver indossato nelle ultime due stagioni la casacca dei satanelli. Classe 1990, 338 presenze in carriera e 54 goal, in Italia ha vestito, anche, le maglie di Frosinone e Crotone totalizzando tra Serie ...

Il Potenza ha perfezionato l'acquisto del difensore Luigi Silvestri dalla Vibonese, la Ternana continua a spingere per il ritorno di ...

Ci siamo, Alessio Cerci è pronto a riabbracciare il tecnico Ventura, contatti positivi nelle ultime ore con la Salernitana e via Lazio può arrivare anche Kiyine. Si stringe per il difensore Bianchetti, vicino anche l'attaccante Giannetti. Per la ...

Lo Spezia sprinta per il difensore Simic mentre il Pescara è ad un passo dalla punta Tumminello. Il Frosinone ha preso dal Brescia il portiere Bastianello, il Venezia spinge per Rolando della Samp e segue il difensore centrale Nemanja Mitrovic ex Inter oggi allo Jagiellonia. ...