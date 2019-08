Calciomercato Juventus | colpaccio da 65mln | Paratici ha deciso

Calciomercato Juventus : offerta sontuosa per Isco : Calciomercato Juventus : Sebbene ben 6 giocatori siano in esubero, nelle ultime ore si parla ancora di acquisti in casa Juve. Dalla Spagna rimbalzano notizie clamorose su Isco. Calciomercato Juventus: offerta sontuosa per Isco I BIANCONERI sarebbero sulle tracce di un altro campione. Secondo quanto riferisce Don Balon, infatti, la dirigenza juventina potrebbe presentare un’offerta […] More

Calciomercato - le ultime : il sogno della Fiorentina è Ribery - i 6 calciatori ‘tagliati’ dalla Juventus : Il Manchester United si è aggiudicato le prestazioni di Hannibal Mejbri, giovanissimo talento del Monaco, l’annuncio è arrivato direttamente dai Red Devils, 16 anni, era nel mirino anche di Liverpool, Bayern Monaco e Lione. I Red Devils hanno comunicato di aver “raggiunto un accordo con il Monaco per Hannibal Mejbri con l’approvazione della Fifa”. Operazione da 9,3 milioni di euro, il giovane nazionale francese ...

Calciomercato Juventus News/ Coutinho il possibile colpo a sorpresa - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 11 agosto 2019: il brasiliano vuole lasciare il Barcellona ma c'è concorrenza da parte di altre due società.

Calciomercato Juventus NEWS/ Sarri : 'Ho parlato con Dybala ma...' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 11 agosto 2019: il tecnico bianconero ha parlato delle prossime cessioni che dovrà effettuare il club piemontese.

Calciomercato Juventus : per Icardi l’Inter fissa il prezzo- NEWS : Calciomercato Juventus: l’Inter non vuole fare sconti per il proprio centravanti Mauro Icardi. La punta argentina sarà l’uomo delle ultime tre settimane di mercato: l’Inter attende l’offerta giusta e non ha alcuna intenzione di svenderlo: nessun favore alla Roma ed al Napoli, che sembrano le più interessate al nerazzurro, e tanto meno nessun trattamento di […] More

Calciomercato Juventus NEWS/ Duello tedesco per Mario Mandzukic - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 10 agosto 2019: per il centrocampista tedesco emerge anche una pretendente che milita in Bundesliga.

Calciomercato Juventus News/ Il Colonia sulle tracce di Khedira - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 10 agosto 2019: per il centrocampista tedesco emerge anche una pretendente che milita in Bundesliga.

Calciomercato Juventus News/ Il Monaco cerca anche Matuidi - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 10 agosto 2019: il Monaco ci prova non soltanto per il portiere Mattia Perin ma anche per il francese.

Calciomercato Juventus NEWS/ Miranda al posto di Pellegrini - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 10 agosto 2019: Luca Pellegrini verrà ceduto in prestito al Cagliari, al suo posto si lavora per Juan Miranda.

Calciomercato Juventus – Niente guerra con Dybala : convocato contro l’Atletico Madrid - ma si attende l’offerta del PSG : La Juventus mette Dybala sul mercato, ma Niente guerra in stile Inter-Icardi: i bianconeri convocano l’argentino per il test match contro l’Atletico Madrid e sperano nell’offerta del PSG Dybala-Juventus non diventerà un caso come la situazione di Icardi all’Inter. La strategia dei bianconeri è abbastanza chiara: l’argentino è sul mercato, ma Niente lotte interne che metterebbero la Juventus in una posizione di ...

Icardi e Dybala sono i tormenti del Calciomercato di Inter e Juventus : Ieri mattina (alle 9 del 9 agosto), l'Inter ha ufficializzato la notizia di Romelu Lukaku che ha scelto di indossare la maglia numero 9 per la stagione che sta iniziando. Il marketing di casa nerazzurra ha approfittato della coincidenza, contrassegnando questo importante momento proprio col numero 9, consegnando all'attaccante belga la maglia che, per diverse stagioni, è stata indossata da Mauro Icardi. Un segnale di rottura col passato netto e ...

Calciomercato Juventus News/ Icardi vede solo bianconero - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 10 agosto 2019: si continua a cercare il numero 9 e la sensazione è che potrebbe arrivare Mauro Icardi

Calciomercato Juventus : la faraonica offerta di Leonardo per Dybala : Calciomercato Juventus: sontuosa l’offerta di Leonardo per il fantasista argentino della Juventus. Dodici milioni di euro. È questa la faraonica proposta di ingaggio che l’ex fantasista del Milan Leonardo, oggi Direttore sportivo del Paris Saint-Germain, avrebbe fatto a Paulo Dybala per convincerlo a lasciare la Juventus. Calciomercato Juventus: la faraonica offerta di Leonardo per Dybala […] More

Calciomercato Juventus - piace Everton : dalla Spagna - voci di interesse per Coutinho : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, starebbe lavorando per l'acquisto di Everton Soares, uno dei protagonisti dell'ultima Coppa America vinta dal Brasile. L'esterno offensivo classe 1996 è di proprietà del Gremio e ha attirato su di sé le attenzioni di alcuni dei migliori top club internazionali; tra questi ci sarebbe anche la Juventus. Anche il Milan ha provato ad acquistare il ...