Cagliari | Nandez pensa in grande | il retroscena | gli obiettivi e le caratteristiche

Calciomercato 8 agosto giovedì : Inter - UFFICIALE Lukaku. Juve - Dybala tolto dal mercato! Milan-Modric - stop! Cagliari - ecco Nandez : oggi l’ufficialità : Calciomercato 8 agosto- ecco tutte le trattative di oggi giovedì 8 agosto. Inter– Lukaku è arrivato a Milano a tarda sera. Via all’inizio della nuova avventura. oggi visite mediche, poi la firma sul contratto e l’ufficialità. Il bomber nerazzurro percepirà circa 9 milioni di euro all’anno. Detto questo, Inter forte anche su Dzeko: l’attaccante della […] L'articolo Calciomercato 8 agosto giovedì: Inter, ...

Cagliari - delirio all'aeroporto per l'arrivo di Nandez - lui replica : 'Felice di stare qui' : Come il suo collega di reparto Nainggolan, anche il neo giocatore uruguaiano si è fatto attendere più del previsto, con un'ora di ritardo rispetto all'arrivo programmato all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Neanche il tempo di scendere con un cappellino nero calato sulla testa e maglietta in tinta con il copricapo, che nello scalo del capoluogo sardo si è scatenato il finimondo. Tutto intorno alle 22. Attualmente non ha ancora siglato il contratto ...

Cagliari - tifosi in delirio per l’arrivo in Sardegna di Nandez [VIDEO] : Cori e abbracci all’aeroporto di Cagliari-Elmas per Naithan Nandez, il centrocampista uruguaiano del Boca Juniors arrivato in Sardegna per rinforzare il Cagliari. Una folla festosa ha accolto il giocatore che, questa mattina, tornerà a Roma (a Villa Stuart) per le visite mediche e quindi di nuovo a Cagliari per la firma del contratto. Nandez si allenerà con i nuovi compagni solo dopo la fine del mini tour della squadra tra Turchia ...

Calciomercato Cagliari - Nandez è arrivato in Italia : il centrocampista svolgerà le visite mediche a Roma : Nahitan Nandez, 24 anni, centrocampista uruguayano che il Cagliari ha acquistato dal Boca Juniors, è sbarcato a Fiumicino. E’ arrivato con un aereo di linea dell’Aerolineas Argentinas proveniente da Bueno Aires. Secondo quanto si è appreso, il giocatore soprannominato “El Leon” si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per poi lasciare la Capitale e volare a Cagliari-Elmas dove è atteso dalla nuova ...

Cagliari - ecco Nandez : oggi l’arrivo in città - cifre e dettagli : Nandez Cagliari- E’ fatta, Nandez è un nuovo giocatore del Cagliari. Come riportato dall'”Unione Sarda”, l’ex centrocampista del Boca Juniors arriverà in città questa sera. Visite mediche e poi firma sul nuovo contratto che consegnerà il forte centrocampista al popolo rossoblù e a Rolando Maran. Operazione da circa 18 milioni di euro complessivi. Il popolo […] L'articolo Cagliari, ecco Nandez: oggi l’arrivo in ...

Calciomercato Cagliari : sembra finita la telenovela - Nandez vicinissimo ai rossoblù : Questa volta si sembrerebbe essere arrivati alla fine della telenovela. Cagliari e Boca Juniors pare abbiano messo fine alla questione relativa al centrocampista Naithan Nandez. Il centrocampista uruguaiano si potrebbe considerare ormai un calciatore della squadra isolana: i due club avrebbero infatti firmato le carte mancanti. Adesso si attende la partenza del calciatore per l'Italia. Domani dovrebbe essere la giornata giusta, quella nella ...

Nandez in lacrime al momento del cambio : lo aspetta il Cagliari [FOTO] : Ultima partita con la maglia del Boca Juniors per Nahitan Nández, l’uruguaiano è sceso in campo nel match vinto per 2-0 contro l’Athletico Paranaense, gli argentini hanno staccato il pass per i quarti di finale di Copa Libertadores. Addio commovente per il centrocampista che al momento della sostituzione è scoppiato in lacrime per salutare per l’ultima volta i suoi tifosi, Nandez è stato abbracciato da tutti i tifosi. Adesso ...

Cagliari - Giulini : “Rog ideale per il dopo Barella. Nandez? Aspettiamo il sì del Boca” : Cagliari- Finisce 1-1 l’amichevole dei rossoblù contro il Ferapilsalò, pareggio isolano firmato dal gol di Cerri. Partita che servirà a mister Maran per capire e valutare alcune nuove situazioni di gioco. Detto questo, il Cagliari sarebbe ormai pronto ad abbracciare il doppio colpo firmato Rog-Nandez. Tabellino Ferapilsalò-Cagliari -1-1 Cagliari (4-3-1-2): Cragno (26' st Aresti); Cacciatore […] L'articolo Cagliari, Giulini: ...