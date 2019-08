Brexit | la Regina Elisabetta rompe il protocollo e esprime “delusione per l’attuale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Laha parlato.ndo il, sua Maestà, notoriamente fuori dalle questioni politiche, ha deciso di dire la sua,ndo privatamente la sua “delusione per l’attuale classe politica e la sua incapacità di governare correttamente”. A rivelarlo il quotidiano britannico The Sunday Times, che cita una fonte molto vicina a Buckingham Palace. Il riferimento è, ovviamente, alla, e alla crisi che dal 2016 sta caratterizzando il Parlamento di Londra. “Penso che sia davvero sgomenta – ha dichiarato la fonte che ha assistito allo scambio di battute diII – Ha espresso la sua esasperazione e frustrazione per la qualità della nostra leadership politica”. Una frustrazione che, dice la fonte, è aumentata rispetto all’ultimo commento della, che nel 2016, dopo le dimissioni di David Cameron a seguito ...

