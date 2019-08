Box office Italia 11 agosto | Hobbs & Shaw subito in testa e dietro c’è il vuoto

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 12 agosto 2019) Box11USA e: i film più visti al cinema Box11più di 2 milioni perI titoli di grande richiamo funzionano anche nell’estatena. E nel weekend del grande caldo, la settimana prima di FerrFast; Furious –conquista 1,9 milioni nel weekend e 2,331 milioni dal giorno dell’uscita. Si va al cinema per vedere i film di richiamo. Secondo, staccatissimo, Bring the Soul – The Movie il documentario sulla band k-pop. Terzo è ancora Spider-Man: Fra From Home che ha raggiunto 11,149 milioni di euro. Non entusiasma Men in Black – International che con poco meno di 200 mila euro è arrivato a 2,246 milioni di euro (superato in 4 giorni da). BoxUSA 11inancoraI film più visti al Box11negli USA, 25,4 ...

dituttounpop : #BoxOfficeItalia #HobbsandShaw volano subito in testa - 3cinematographe : #Fast&Furious #Hobbs&Shaw è il film più visto della settimana, mentre #MenInBlackInternational e… - RossSugaLover : RT @italianarmyfam_: ?? || Con 'Bring the Soul: The Movie', i @BTS_twt hanno raccolto $ 4,4 milioni negli Stati Uniti e $ 8,2 milioni all'es… -