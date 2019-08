Boris Johnson | le radici europee del premier pro Brexit

Brexit - Boris Johnson parla per metafore. Ma mancano soluzioni concrete : Molto ispirato e con accenti wordsworthiani questo incipit dell’articolo su Brexit dell’ex leader dei Conservatori britannici, Iain Duncan Smith, pubblicato il 2 agosto dal Telegraph: “Il 24 giugno, nelle prime ore del mattino, subito dopo l’annuncio dei risultato del referendum, uscii sul ponte di Lambeth. Il sole stava sorgendo sulla città in un limpido cielo azzurro. Ricordo ancora la sensazione di ottimismo che provai ...

Regno Unito - la fake Brexit di Boris Johnson : Appena eletto primo ministro, Boris Johnson ha formato un governicchio, eliminando 17 ministri del precedente esecutivo e inzeppandolo di figure mediocrissime ma fedeli e stolidi pifferai del tafazzismo in salsa anglosassone conosciuto come Brexit nei migliori pub delle isole britanniche. Ovviamente la scadenza del 31 ottobre rende inutile qualsiasi negoziato: un eventuale nuovo accordo (che peraltro l’Ue al momento non ha alcuna intenzione di ...

Brexit. Elezioni anticipate a Londra : Boris Johnson cresce nei sondaggi : Vola Boris Johnson. Il Partito Conservatore, nell’ipotesi di Elezioni anticipate ad ottobre, raggiunge e supera i laburisti. Lo rivelano sondaggi

Brexit - cosa possiamo aspettarci dal governo di Boris Johnson : Boris Johnson si è appena insediato come primo ministro del Regno Unito. Ma la sua presenza a Downing Street ha già iniziato a farsi sentire, complicando - ulteriormente -...

Brexit - frecciata atmosferica di Boris Johnson a Theresa May : “è una grande opportunità - lei l’ha trattata come meteo avverso” : La Brexit è una “grande opportunità economica” ma è stata trattata da Theresa May come “un imminente evento meteorologico avverso“. Lo ha detto il neo premier britannico Boris Johnson. In un discorso a Manchester, dove ha ventilato nuovi investimenti nelle aree che al referendum su Brexit votarono a favore, Johnson ha promesso di intensificare i negoziati sugli accordi commerciali post uscita dall’Ue e di ...

Le opzioni su Brexit di Boris Johnson : Il nuovo primo ministro britannico vuole rinegoziare l'accordo con l'Unione Europea, che però gli ha già detto che non se ne parla

La “notte da leoni” di Boris Johnson in Italia : Londra, 26 lug. (AdnKronos) – Boris Johnson ‘provato’ e solo in un aeroporto Italiano dopo una festa. Il ‘Guardian’ ricostruisce il viaggio dell’attuale premier britannico in Italia nell’aprile dello scorso anno. Johnson, all’epoca ministro degli Esteri, secondo il quotidiano avrebbe partecipato al party organizzato dal magnate Evgeny Lebedev, proprietario del ‘London Evening ...

Il nuovo governo di Boris Johnson : È più di destra e più pro-Brexit del precedente: il nuovo primo ministro britannico ha sostituito quasi tutti i ministri del governo May

Boris Johnson - il Trump d'Inghilterra : Quelli che non lo conoscono bene, potrebbero dire che è simile a Trump. Quelli che lo conoscono, ne sono già sicuri. Boris Johnson è la versione inglese del presidente americano a partire dalla testa in giù, grazie a quei capelli biondi dall’interpretabile pettinatura che tanto ricordano quelli dell’uomo più potente del mondo. Come il repubblicano, anche il nuovo premier britannico viene da una famiglia ...

Attivisti di Greenpeace bloccano l’auto di Boris Johnson a Londra : “Agire subito contro i cambiamenti climatici” [FOTO e VIDEO] : Un cordone pacifico di Attivisti di Greenpeace ha bloccato questo pomeriggio il transito dell’auto che stava portando il premier entrante Boris Johnson dalla Regina Elisabetta II. Mentre l’auto del futuro Primo Ministro passava su The Mall, a Londra, gli Attivisti hanno fermato per qualche istante il corteo e le auto di sicurezza e hanno steso uno striscione con il messaggio “Emergenza climatica” davanti al veicolo sul quale stava viaggiando ...

Boris Johnson è il nuovo Primo Ministro del Regno Unito : Boris Johnson, il paladino della “hard brexit”, ce l’ha fatta. Questa sera, l'ex Ministro degli Esteri di Sua Maestà è stato convocato a Buckingham Palace ed ha ricevuto l’incarico di formare il nuovo governo. Nei giorni scorsi era stato scelto dal Partito Conservatore come successore di Theresa May con il voto favorevole del 66% dei voti degli iscritti. Al ballottaggio, infatti, ha ottenuto 92.153 voti, contro 46.656 del rivale Jeremy ...

Boris Johnson è il nuovo premier : Brexit il 31 ottobre ad ogni costo : Boris Johnson promette di «prendere personalmente la responsabilità» di una svolta nel Regno Unito, sulla Brexit e non solo, in un discorso di esordio nei panni di premier...

Boris Johnson è diretto a Buckingham Palace dalla Regina - gruppo di Greenpeace lo blocca : Un cordone pacifico di attivisti di Greenpeace ha bloccato il transito dell’auto che stava portando il premier entrante Boris Johnson dalla Regina Elisabetta. Mentre l’auto del futuro primo ministro passava su The Mall, a Londra, gli attivisti hanno fermato per qualche istante il corteo e le auto di sicurezza e hanno steso uno striscione con il messaggio “Emergenza climatica” davanti al veicolo sul quale stava viaggiando Johnson. “I ...