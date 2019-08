Bombe al cianuro per uccidere animali selvatici | amministrazione Trump le autorizza di

Fonte : scienze.fanpage

(Di lunedì 12 agosto 2019) Dopo una sospensione durata circa un anno a causa di alcuni incidenti, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente (EPA) dell'ha di nuovo aapprovato l'utilizzo delle famigerate "al" per eliminare gliche "minacciano" campi coltivati e allevamenti. Le trappole, chiamate M-44, uccidono indiscriminatamente anchedomestici, specie innocue e in pericolo di estinzione.

