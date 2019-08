Boca Juniors | arriva la prima convocazione per il centrocampista De Rossi

Altro colpo Konami : River Plate e Boca Juniors solo su PES : La sfida che ogni anno si ripete tra FIFA e PES, i due videogiochi calcistici targati EA Sports e Konami, quest’anno si fa ancora più accesa. Ormai da qualche tempo era difficile riuscire a scalfire il predominio sul mercato del prodotto realizzato dalla software house americana, ma ora la situazione potrebbe essersi ribaltata. A dar […] L'articolo Altro colpo Konami: River Plate e Boca Juniors solo su PES è stato realizzato da ...

De Rossi già pazzo del Boca Juniors : “un sogno che si realizza” [VIDEO] : “Tifavo Boca già da bambino”. Daniele De Rossi si presenta così al Boca Junior in una intervista pubblicata sul sito ufficiale del club. “L’ho scelto perché è un grande club, che vuole vincere e fare le cose come si deve, fatte bene – dice – Mi ha fatto subito sentire grande apprezzamento nei miei confronti, tramite Burdisso che conosco da tanti anni”. “Qui ho trovato un po’ di pazzia, ...

Boca Juniors - le rivelazioni di De Rossi : “tutte le strade mi hanno condotto qui - la Bombonera mi emoziona” : Il centrocampista italiano ha parlato di questi suoi primi giorni da giocatore del Boca, esprimendo la propria soddisfazione per aver scelto gli Xeneizes La nuova avventura di Daniele De Rossi è cominciata da poco, ma il centrocampista italiano è rimasto già affascinato dal Boca Juniors e dai suoi tifosi. AFP/LaPresse Nel corso di una lunga intervista rilasciata al canale ufficiale del club, l’ex Roma non ha nascosto la sua emozione ...

Boca Juniors - De Rossi ancora assente : il centrocampista non è stato convocato : L’avventura di Daniele De Rossi con il Boca Juniors continua, il centrocampista ex Roma si candida ad essere protagonista con l’intenzione di tornare decisivo dopo una stagione deludente con i gialloRossi. Bisognerà attendere però per vederlo in campo, De Rossi infatti non è stato inserito nella lista dei convocati dal tecnico Gustavo Alfaro per la trasferta di Paranà contro il Patronato, match valido per la seconda giornata ...

Boca Juniors - non solo De Rossi : clamoroso assalto ad Icardi : Icardi Boca Juniors- Come evidenziato da “Sportmediaset“, il Boca Juniors sarebbe pronto a puntare con forte decisione su Icardi. L’attaccante dell’Inter piace parecchio al club argentino, il quale potrebbe tentare un affondo reale e concreto già nel corso dei pRossimi giorni. Icardi, dal canto suo, starebbe valutando il da farsi in vista del suo futuro. […] L'articolo Boca Juniors, non solo De Rossi: clamoroso ...

Boca Juniors - addio a Nike : Adidas sponsor dal 2020 : Boca Juniors Adidas – Novità storica in casa Boca Juniors. Il club argentino, infatti, ha approvato il cambio di sponsor tecnico a partire dal 2020, quando Adidas sostituirà Nike. Si separano dunque le strade degli Xeneizes e dell’azienda statunitense, dopo una collaborazione durata 23 anni. Il club ha annunciato la novità attraverso una nota: «Sottoposta […] L'articolo Boca Juniors, addio a Nike: Adidas sponsor dal 2020 è stato ...

Boca Juniors - la presentazione di De Rossi : “sempre più convinto della mia scelta” : “Sapevo che il Boca era una squadra seria, ma dopo i primi giorni passati qui a Buenos Aires ne sono ancora piu’ convinto e questo mi spinge a fare tutto il possibile sul terreno di gioco per ricambiare l’affetto e l’entusiasmo che mi hanno mostrato i suoi tifosi”: sono queste le prime parole di Daniele De Rossi durante la conferenza stampa di presentazione a Buenos Aires come nuovo calciatore del Boca ...

La presentazione di Daniele De Rossi al Boca Juniors in diretta streaming : È in programma oggi alla Bombonera di Buenos Aires quando in Italia saranno le nove di sera: i link per seguirla in diretta