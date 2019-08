BMW - La M8 Competition è la nuova safety car della MotoGP

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 12 agosto 2019) Lacarè una BMW M8, per giunta nella sua veste più estrema: la versioneche porta a 625 cavalli (contro i 600 standard) la potenza massima del V8 M Twin Power Turbo da 4.4 litri nascosto nel cofano. Con la divisa da arbitromassima serie motociclistica, la sportiva bavarese ha debuttato il week-end scorso sul circuito del Red Bull Ring, in occasione del Gran Premio d'Austria. Roll cage e lampeggianti. Oltre al suo ruolo, che la obbliga a rispettare requisiti di sicurezza ed equipaggiamenti adatti alle corse (compreso un set di pneumatici Michelin Cup), a rendere speciale questa vettura è la quantità optional che monta, la maggior parte acquistabile anche dai clienti privati attingendo dal catalogo M Performance. Più che full optional. La dotazione extra parte dalle numerose aggiunte in carbonio (il diffusore, le minigonne, la cover del ...

Luca_Zunino : BMW M8 Competition, la nuova safety car della Moto Gp - TeamMilo_ : Prima uscita nel #VLN5 per la nuova sportiva entry level @BMW @BMWMotorsport @BMWItalia -