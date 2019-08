Bergomi | “Con le regole di oggi | Maradona farebbe 200 gol”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2019) La Stampa intervista Beppeex bandiera dell’Inter ormai colonna di Sky Sport.vede bene il Napoli di Ancelotti che considera il primo rivale della Juve: «Gioco e affidabilità: per ora il Napoli mi convince di più. Sul mercato serve un centravanti o un esterno che faccia gol: arriverà». Della Juventus dice: «Quando vuoi cambiare Dna e prendi un allenatore come Sarri, che a me piace molto ma all’inizio fa un po’ fatica, rischi. Questo darà un piccolo vantaggio alle altre. Non è un salto nel buio perché i valori tecnici ci sono. Però prendiamo il 2-1 dell’Atletico: lancio da 40 metri, Joao Felix parte alle spalle dei difensori e segna. Con Allegri non sarebbe mai accaduto. Però lo devi mettere in conto, Chiellini e Bonucci dovranno giocare con 30-35 metri alle spalle. Ora la Juve è un cantiere aperto». Alla domanda: perché i difensori sono tanto pregiati?, risponde ...

