“Bellissimo” Da Amici al mondo sexy | la nuova vita di Sebastian Melo | pupillo di Maria

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2019) Dell’edizione dinumero sedici è stato il vincitore morale. Capelli al vento e occhi scuri, impossibile dimenticare il fascino e la bravura diTaveira. Uno capace di lasciare un segno pesante nei telespettatori die nella mente diDe Filippi. Tanto che in molti si erano chiesti che fine avesse fattoTaveira. Ecco la risposta: da qualche mese si esibisce nel musical ‘Magic Mike‘, basato sul famosissimo film uscito al cinema nel 2012. Il ballerino arrivò in finale e fu sconfitto da Andreas Muller, e adesso fa parte del corpo di ballo dello show all’Hippodrome. In questi giorni una sua ex compagna, Federica Carta si trovava a Londra ed ha beccato le locandine dello spettacolo conin primo piano: “Ciao Sebino. Mi mancava vederti ballare mio piccolo Sebi“.Taveira è nato il 16 febbraio 1999, sotto il segno dell’Acquario ...

