Belen Rodriguez è incinta? Ecco la telefonata di Stefano De Martino agli amici

Belen Rodriguez posta una foto con Stefano : il commento del ballerino : Belen Rodriguez posta una bellissima foto con Stefano De Martino. E il ballerino commenta così Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere una coppia e sui loro profili Instagram hanno raccontato le loro vacanze, trascorse insieme a Santiago. Da circa un mesetto Belen e Stefano sono volati ad Ibiza e, dopo aver […] L'articolo Belen Rodriguez posta una foto con Stefano: il commento del ballerino proviene da Gossip e Tv.

Belen Rodriguez è incinta? “La telefonata di Stefano De Martino agli amici non lascia dubbi” : Belen Rodriguez è davvero incinta e a dare l’annuncio è lo stesso Stefano De Martino. È quanto sostiene il settimanale Di Più, secondo cui il ballerino ha telefonato ai suoi amici più cari per dare loro la notizia della seconda gravidanza della showgirl argentina. Al momento però, si tratta solo di indiscrezioni perché dai diretti interessati non è arrivata ancora alcuna conferma ufficiale, magari anche per scaramanzia. Come è noto ...

Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato?/ 'Stefano De Martino tra le sorelle...' : Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato? A scatenare il gelo tra sorelle sarebbe stato Stefano De Martino: Eva Tremila lancia il gossip.

“Belen e Cecilia Rodriguez ai ferri corti!”. È guerra tra le sorelle : di mezzo c’è lui : Hanno tenuto banco per gran parte dell’estate Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia. Lo hanno fatto mettendo in mostra tutta la loro mercanzia, sfoggiando look invidiabili, corpi mozzafiato, curve da capogiro. Hanno occupato i siti di mezzo internet con gli scatti in bikini o al mare, nelle serate di gala o di festa. Adesso le sorelle più famose d’Argentina o per lo meno tra le più famose della nostra televisione continuano a tenere in banco. Ma ...

Belen Rodriguez pubblica un nuovo scatto con dedica al marito : 'E poi arriva lui' : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono diventati inseparabili da quando è sbocciato di nuovo l'amore. La showgirl argentina in queste ultime ore ha pubblicato un nuovo scatto su Instagram con tanto di dedica al marito che in un battibaleno ha fatto il pieno di like. I due coniugi hanno deciso di regalarsi una bellissima vacanza, scegliendo come meta Ibiza. A differenza di quanto accaduto nelle estati precedenti, Stefano e Belen hanno ...

Belen Rodriguez incinta - Stefano De Martino rompe il silenzio : Belen Rodriguez è di nuovo incinta e aspetta una bambina? Il gossip su una presunta seconda gravidanza per la showgirl, che da qualche mese è tornata ufficialmente con Stefano De Martino impazza ormai con insistenza. Non è un mistero, del resto, che la coppia stia cercando di regalare un fratellino o una sorellina al figlio Santiago. Lo lasciò intendere la stessa Belen Rodriguez a Verissimo: “Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra ...

Belen Rodriguez riunisce la famiglia ma il padre fa un gestaccio : Dopo diverse settimane di vacanza in solitaria, Belen Rodriguez e suo marito si sono uniti alla famiglia della showgirl arrivata sull'isola di Ibiza ma nella foto di rito non sfugge il dettaglio del gestaccio del padre di Belen. Dopo alcune settimane di vacanza solitaria, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono uniti ai loro familiari. Quella di trascorrere alcuni giorni in isolamento è stata una richiesta del marito della ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino criticati su IG : 'Finti - amore costruito per soldi' : La sintonia che hanno ritrovato Belen Rodriguez e Stefano De Martino negli ultimi mesi, sembra non convincere più di qualcuno: dopo un iniziale periodo di euforia generale, recentemente sono diventati quasi all'ordine del giorno i commenti scritti sui social che mettono in dubbio la sincerità della coppia. Sotto agli scatti che ha pubblicato l'argentina ieri, ad esempio, è possibile leggere le critiche di chi considera finto e costruito a ...

Belen Rodriguez mamma super : l’insegnamento al piccolo Santiago : Santiago De Martino, l’amore di mamma Belen protagonista di Instagram Belen Rodriguez è da sempre protagonista di Instagram col suo tenerissimo Santiago De Martino, e da quando è tornata assieme a Stefano è un piacere seguire costantemente i profili social di entrambi perché spesso ci regalano siparietti dolcissimi e divertenti che mostrano quanto sia bella […] L'articolo Belen Rodriguez mamma super: l’insegnamento al piccolo ...

Belen si riunisce alla famiglia : il messaggio dei Rodriguez su Instagram : Belen Rodriguez si riunisce alla famiglia dopo i gossip degli ultimi giorni che la volevano lontana dalla sorella Cecilia a causa di Stefano De Martino. La showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici sono tornati finalmente insieme. Un amore sbocciato dopo una lunga separazione e un divorzio che sembrava definitivo. oggi invece Belen e Stefano sorridono ancora e sono più innamorati che mai. Dopo il Marocco e Milano, la coppia è volata a ...