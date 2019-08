Beach volley | Europeo 2019 Mosca Mol Sorum concedono il bis | sono di nuovo campioni

Beach volley - King & Queen of the beach Civitanova. Paolo Ficosecco è il “re dei re”! Prima corona per Sara Breidenbach! : Un classico e una Prima volta: Paolo Ficosecco e Sara Breidenbach sono il King & Queen 2019 Offertevillaggi.com edizione del ventennale. Alla IPLEX Arena hanno sconfitto in finale Giulia Toti e Matteo Ingrosso, al termine di due giorni di grandissimo spettacolo con ottima partecipazione di pubblico. In campo femminile la milanese Breidenbach, nella finale contro Giulia Toti, ha scelto come compagna proprio Jessica Allegretti che fa coppia ...

BPER Beach volley Tour 2019 - Pescara. Annibalini/Lantignotti e Alfieri/Sacripanti : firme d’autore sull’ultima tappa : firme d’autore sull’ultima tappa del BPER Beach Volley Tour. Le teste di serie numero uno del torneo abruzzese, ultima tappa del circuito BPER, conquistano una vittoria di prestigio al termine di due giorni di grande spettacolo sul tradizionale terreno dello stabilimento 4 Vele, vera e propria culla del Beach Volley dell’Italia centrale. In campo femminile Annibalini e Lantignotti, al primo torneo assieme, conquistano un ...

Beach volley - World Tour 2019 Budapest. TRIONFO AZZURRO! Prima vittoria di Windisch e Cottafava : la coppia del futuro : Un tuffo nel futuro per l’Italia del Beach volley che tiene a battesimo sulle rive del Danubio la Prima vittoria nel World Tour al terzo torneo assieme per il vice campione del mondo Under 21 Jakob Windisch e il suo compagno Samuele Cottafava che portano a casa un TRIONFO di alto valore anche se si tratta di un torneo 1 stella. per l’Italia del Beach è la Prima vittoria stagionale nel World Tour in questa stagione ed è significativo ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Mol/Sorum : fortuna e finale contro i padroni di casa Semenov/Leshukov : La fortuna aiuta i più forti che sono senza ombra di dubbio i norvegesi Mol e Sorum. I Vichinghi stavolta hanno bisogno di un aiutino per battere gli scatenati polacchi Kantor/Losiak che hanno giocato il loro miglior torneo stagionale sulla sabbia di Mosca ma, sul più bello, vengono bloccati dall’infortunio alla caviglia di Losiak che ricade male sulla sabbia dopo un servizio al salto con i polacchi avanti 1-0 e 16-15 nel secondo set. Prima il ...

Beach volley - World Tour 2019 Budapest : E’ FINALE PER WINDISCH/COTTAFAVA! Ancora ko i giapponesi : azzurri per la vittoria contro Bergerud/Retterholt : E’ la FINALE numero tre nel World Tour per l’Italia del Beach volley nella stagione in corso e ad ottenerla è la coppia più giovane del movimento azzurro, composta da Jakob WINDISCH e Samuele Cottafava che si ripetono contro i giapponesi Shoji/Kurasaka, già sconfitti nella gara d’esordio del tabellone principale, e volano all’atto conclusivo del torneo 1 stella di Budapest. Nella seconda semiFINALE del torneo ungherese ...

Beach volley - King & Queen of the beach 2019 Civitanova. Chi indosserà la corona? E’ la giornata decisiva : Equilibrio e incertezza sono di casa dopo la seconda giornata della XX edizione del King&Queen beach volley tour Offertevillaggi.com sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova Marche. Tanti tie break disputati per la gioia del grande pubblico che, specie nel pomeriggio ha gremito le tribune della IPLEX beach arena. Nel femminile ci sono già alcune atlete che più di altre sembrano favorite per la conquista della corona Regina della Spiaggia ...

Campionati Europei Beach volley : 5° posto per la coppia italiana Lupo-Nicolai : Si conclude con un quinto posto il cammino della coppia azzurra Lupo-Nicolai agli Europei di Beach Volley: il duo italiano esce sconfitto dai russi Semenov-Leshukov Si ferma ai quarti di finale la corsa europea di Daniele Lupo e Paolo Nicolai nella rassegna continentale in corso di svolgimento a Mosca. I tre volte campioni Europei, dopo i successi delle edizioni del 2014, 2016 e 2017, non sono riusciti a staccare il pass per le semifinali, ...

Beach volley - World Tour 2019 - Budapest. Windisch/Cottafava volano in semifinale!!! Scampoli/They : buon quinto posto : Sono sempre più vicini al primo podio in carriera nel World Tour Jakob Windisch e Samuele Cottafava, i giovani più interessanti del vivaio azzurro che raggiungono la loro prima semifinale nel World Tour alla seconda partecipazione in coppia ad un tabellone principale. Gli azzurri hanno iniziato benissimo la loro giornata battendo nella finale del girone 2-0 (21-15, 21-17) i giapponesi Shoji/Kurasaka. Nei quarti di finale questa sera, Windisch e ...

Beach volley - Europei 2019. Lupo/Nicolai non superano l’ostacolo russo : sono quinti. Finale a sorpresa tra le donne : Niente poker europeo per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che escono di scena (e con loro l’ItalBeach) ai quarti di Finale del torneo continentale sulla fredda sabbia del Luzhniki a Mosca. Gli azzurri si sono inchinati in due set alla coppia di casa Semenov/Leshokov, ultima rimasta in gara dell’imponente movimento locale. La coppia russa è partita molto forte, mettendo da subito in difficoltà con servizio e difesa la coppia azzurra che ...

Beach volley - King & Queen of the Beach 2019 Civitanova. Frasca e Carucci vincono le qualificazioni. Da oggi si gioca per il titolo! : Francesca Frasca ed Alessandro Carucci superano le qualificazioni, novità di quest’anno, e saranno protagonisti da oggi del tabellone principale della ventesima edizione del King&Queen Beach volley tour Offertevillaggi.com sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova Marche, di fronte ad un folto pubblico che ha riempito la IPLEX Arena oggi, sabato, si inizia a giocare alle ore 9,00 con la prima gara del tabellone femminile in cui ...

Beach volley - World Tour 2019 Budapest. Windisch/Cottafava e Scampoli/They al secondo turno : Giovani e vincenti, almeno nelle semifinali dei gironi. Arrivano due vittorie in apertura di torneo 1 stella sulla sabbia di Budapest per la giovane Italia presente in Ungheria con le coppie Windisch/Cottafava, provenienti dalle qualificazioni, in campo maschile e tra le donne Scampoli/They che poi persono la finale e oggi dovranno passare dagli ottavi di finale. Windisch/Cottafava proseguono la loro marcia vincente a Budapest e, dopo i due ...

Europei Beach volley 2019 – Nicolai e Lupo ai quarti di finale - fuori le altre coppie azzurre : I vice campioni olimpici hanno ottenuto un posto tra le migliori otto e domani proveranno a staccare il pass per la semifinale Si è conclusa a Mosca la prima giornata di gare della fase ad eliminazione diretta, con i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai che hanno ottenuto un posto tra le migliori otto e domani proveranno a staccare il pass per la semifinale nella sfida delle 16 (ora italiana) contro i padroni di casa ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Lupo/Nicolai ai quarti! Menegatti/Orsi Toth : il cuore non basta - quinte. Carambula/Rossi vittime del freddo : Avanzano solo Lupo e Nicolai nel pomeriggio caldo degli azzurri nel freddo di Mosca, dove si stanno disputando le battute conclusive dell’Europeo 2019. Daniele Lupo e Poalo Nicolai non tradiscono mai gli appassionati azzurri e ancora una volta arrivano alle battute conclusive di un Europeo caratterizzato dai tanti infortuni, compreso quello malaugurato di Carambula che ha tolto di mezzo la coppia azzurra che poteva diventare la sorpresa ...

Beach volley - Europei 2019. Rimonte e un pizzico di fortuna : Italia avanti tutta! Menegatti/Orsi Toth ai quarti - azzurri agli ottavi fra gli uomini! : Italia, avanti tutta agli Europei di Beach volley: tre coppie azzurre ancora in corsa a Mosca, due agli ottavi e una già ai quarti di finale del torneo continentale, le stesse tre che avevano raggiunto i quarti al Mondiale. Un pizzico di fortuna ma anche tanta bravura per Menegatti/Orsi Toth che approfittano, dopo quello di Hermannova/Slukova, di un altro abbandono eccellente, quello delle russe Makroguzov/Kholomina per via dell’infortunio ...