Basket – Pietro Aradori lascia la Virtus Bologna | confermata la risoluzione del contratto

Basket : Pietro Aradori-Fortitudo Bologna - accordo sempre più vicino : Sembrava un’utopia, e invece il secondo passaggio dalla Virtus alla Fortitudo Bologna nel giro di pochi anni si sta per verificare. Dopo che, in A2, Guido Rosselli si è trasferito da una compagine bolognese all’altra, sta per accadere lo stesso in A, con Pietro Aradori al centro dell’intrigo di mercato. L’ormai ex capitano delle V nere, che Sasha Djordjevic ha eliminato dai piani della squadra, è ormai in procinto di ...