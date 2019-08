Fonte : repubblica

(Di lunedì 12 agosto 2019) La piccola originaria di Bitonto ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico per la Sindrome emolitico-uremica. Infezione di tipo alimentare: i carabinieri al lavoro per individuare l'origine

NoiNotizie : Seu: bimba di 13 mesi, di Bitonto (#Bari), in terapia intensiva - cronaca_news : Bari, bimba di un anno in gravi condizioni per la Seu: i Nas cercano alimenti contaminati - news24_city : Nuovo caso di Seu: bimba di 13 mesi ricoverata in gravi condizioni -