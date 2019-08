Barca si capovolge nella Manica | morti tre bimbi rimasti intrappolati

Barca si capovolge nella Manica - morti tre bambini rimasti intrappolati in cabina : Dramma in Normandia, dove una piccola imBarcazione si è ribaltata nel canale della Manica e tre bambini di 6, 7 e 11 anni sono morti. È successo nei pressi di Agon-Coutainville. A bordo della Barca a vela c’erano anche tre adulti che sono stati scaraventati in acqua e sono stati recuperati dai soccorritori in stato di choc. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 del pomeriggio. A dare l'allarme è stato un testimone.\\Le vittime avevano 6, 7 e ...