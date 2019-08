Barbara De Santi attaccata | “Carne da macello” | lei risponde

Uomini e Donne/ Attacco a Barbara de Santi : 'Se ti dai una calmata...' - Trono Over - : Uomini e Donne: Ida Platano, Barbara De Santi e Pamela Barretta torneranno a settembre al Trono Over? Intanto per Sossio e Ursula è tempo di vacanza

Trono Over : Barbara De Santi fa una proposta a Gemma Galgani : Barbara De Santi chiede a Gemma di Uomini e Donne Over: “Spalleggiamoci” Barbara De Santi ha scritto una lunghissima lettera al settimanale Di Più. E in questa circostanza la dama del Trono Over di Uomini e Donne ha annunciato di essere ancora più intenzionata a trovare l’uomo della sua vita in quanto ora che è arrivata alla soglia dei 50 anni vorrebbe finalmente vivere una vita serena e felice. Successivamente la donna ha ...

UOMINI E DONNE/ Barbara De Santi vs fidanzate Temptation Island "Mah!" - Trono Over - : UOMINI e DONNE, news Trono Over: Barbara De Santi commenta su Instagram le vicende di alcune fidanzate a Temptation Island.

Temptation Island - Barbara De Santi tuona : “Muto che parla a sordo” - l’attacco : Barbara De Santi, su Instagram tanti apprezzamenti per la Dama di Uomini e Donne Over Barbara De Santi è sempre stata un personaggio di spicco del Trono Over di Uomini e Donne sebbene da quando è rientrata in trasmissione non sia più la stessa di un tempo: avrete senz’altro notato che è stata molto più […] L'articolo Temptation Island, Barbara De Santi tuona: “Muto che parla a sordo”, l’attacco proviene da Gossip e ...

Temptation Island : Katia e Sabrina criticate da Barbara De Santi : Katia e Sabrina di Temptation Island 2019 nel mirino di Barbara De Santi In queste prime quattro puntate della sesta edizione di Temptation Island, Katia Fanelli e Sabrina Martinengo hanno fatto molto discutere i numerosi spettatori a casa per via di alcuni atteggiamenti avuti nei confronti dei rispettivi fidanzati. E anche la dama del Trono Over di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha espresso un parere negativo sulle due protagoniste del ...

UOMINI E DONNE/ Barbara De Santi : 'impazzisco per...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE Over, la nuova fidanzata di Rocco Fredella riceve gravi insulti sui social: ed intanto l'ex cavaliere annuncia di volerla sposare.

Scontro Barbara De Santi – Deianira : “Dinosaura - con te galleggio” : Barbara De Santi risponde a Deianira Marzano: ecco come si è difesa dalle dure critiche alla sua ultima foto Barbara de Santi ha deciso di rispondere all’attacco di Deianira Marzano di qualche giorno fa: aveva criticato la sua foto definendola inadatta per una donna della sua età. Barbara è stata in silenzio, fino a quando […] L'articolo Scontro Barbara De Santi – Deianira: “Dinosaura, con te galleggio” proviene da ...

Barbara De Santi bloccata da Instagram : l’avviso e il motivo : Instagram blocca Barbara De Santi: una foto che non rispetta le linee guida Per i suoi follower è diventato un giallo: perché è sparita da Instagram la “foto al peperoncino” di Barbara De Santi? Questa domanda è stata riproposta alla dama di Uomini e Donne in tutte le salse e, adesso, non ha potuto evitare […] L'articolo Barbara De Santi bloccata da Instagram: l’avviso e il motivo proviene da Gossip e Tv.

Barbara De Santi - cancellata “foto al peperoncino” (ma la mette altrove) : La foto di Barbara De Santi eliminata da Instagram: cos’è successo davvero? Solo ieri Barbara De Santi ha pubblicato una “foto al peperoncino” sul suo profilo Instagram e oggi è misteriosamente scomparsa! A quanto pare in molti hanno segnalato il suo scatto. Il motivo? Barbara ha parlato di invidia. O forse di antipatia nei suoi […] L'articolo Barbara De Santi, cancellata “foto al peperoncino” (ma la mette ...

Barbara De Santi nuda sui social/ Foto : 'Alla faccia delle invidiose - io rido' : Barbara De Santi pubblica una Foto in cui posa nuda infiammando il web e, alle critiche, risponde: 'io rido alla faccia delle invidiose'.

Non hai l'età! Barbara De Santi di Uomini e donne esageratamente hot : In “Uomini e donne over” è la rivale per eccellenza di Gemma Galgani. E per dimostrare la sua superiorità ha tirato fuori… tutte le armi a sua disposizione. Barbara De Santi ha postato su Instagram una sua foto che lascia ben poco all’immaginazione, vestita solo di uno stirminzito tanga e con il seno a malapena coperto da una mano.\\ Il commento è “A gentile richiesta”, seguito da una serie di faccine che ridono. Una scelta provocatoria che ...

Barbara De Santi Attaccata Duramente da Deianira Marzano! : Diatriba sui social tra Barbara De Santi e Deianira Marzano per una foto giudicata troppo hot da quest’ultima: guerra a colpi di like tra l’influencer e la dama del Trono Over di Uomini e Donne! Un’altra grande protagonista di Uomini e Donne è sicuramente Barbara De Santi, nota per i suoi frequenti litigi e adesso anche per il ritorno nella trasmissione. Anche se il dating show si è concluso, ora la dama viene Attaccata anche ...

Uomini e Donne : Barbara De Santi nuda su Instagram scatena le polemiche - la foto : La nota dama del trono over in pose hot sui social, la blogger Deianira Marzano: "Hai perso il lume della ragione"

Ecco la foto super hot! Barbara De Santi del trono over fuori di se** e in tanga : Un nuovo ed inaspettato scatto social della dama Barbara De Santi finisce tra le polemiche. foto osé... la dama si è mostrata praticamente tutta nuda. Una foto fin troppo spinta su Instagram per l’influencer Deianira Marzano, che ha subito attaccato la dama dopo aver commentato la fine della storia tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano: “Ha perso il lume della ragione. Alla sua età si mette così e non riesce a fare più di 3000 like? Figlia mia, ...