Audi RS7 Sportback - Quella blindata ha 760 cavalli

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 12 agosto 2019) Vettura da sparo in tutti i sensi, questa versione dell'RS7e velocissima. Anzi, l'autopiù veloce al mondo, rivendica l'azienda che l'ha allestita - l'americana Add Armor - dall'alto dei suoi 760 CV. Sprigionati da un V8 da 4.0 litri biturbo, ovviamente vitaminizzato nella fattispecie dalla APR, che è specialista nel maneggiare i propulsori del gruppo Volkswagen per consentire a questa sportiva di spingere fino a oltre 320 km/h e di chiudere la pratica dello 0-100 km/r restando sotto i tre secondi (2,9''). Farebbe invidia a James Bond. Il segreto sta anche nella corazza: a prova di pallottola, certo, ma non così pesante da portare. L'Add Armor dichiara di averla realizzata aggiungendo solo 91 chili alla massa complessiva, utilizzando un composito in policarbonato al posto della placcatura in acciaio. Il perché è semplice: a detta del fornitore, ...