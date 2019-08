Attenzione alle false Xiaomi Mi Band 4 vendute su Amazon | ecco come acquistare quella

Sempre più bambini scompaiono dalle spiagge - l’allarme lanciato ai genitori : “Prestate la massima Attenzione” : Le vacanze dovrebbero aiutarci a rilassarci, liberarci dai pensieri, dalla frenesia quotidiana, a distrarsi, ma quando si è genitori le troppe distrazioni potrebbero diventare un pericolo, non tanto per noi quanto per i nostri bambini. Perdere il proprio figlio in un centro commerciale, in mezzo ad una folla, su una spiaggia è probabilmente una delle sensazioni peggiori che esistono. E proprio l’estate è il momento più delicato, il periodo ...

Allerta Meteo Veneto : stato di Attenzione per forti temporali : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni Meteorologici previsti, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per l’intero territorio regionale. La criticità è riferita alla possibilità di forti temporali e le prescrizioni sono valide fino alle ore 08:00 di giovedì 8 agosto. Le previsioni Meteo dell’Arpav indicano per oggi e domani tempo a tratti instabile con rovesci e temporali, più probabili ...

Meteo - allerta Estofex per il Nord Italia : Attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo relativi alla giornata odierna. In particolare, ha emesso un’allerta di livello 2 per parti di Nord Italia, Francia, Svizzera, Germania meridionale, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Livello 1 per Nord Italia, Francia, Svizzera, Germania meridionale, ...

Allerta Meteo - incubo maltempo sul primo weekend di Agosto : Attenzione ai fenomeni estremi anche al Centro/Sud : Allerta Meteo – incubo maltempo sull’Italia anche nel primo weekend di Agosto: i fenomeni estremi che hanno colpito pesantemente la Penisola nel mese di Luglio appena concluso, provocando almeno 7 morti e centinaia di feriti per le grandinate devastanti e i numerosi tornado, si ripetono ancora in queste ore con violenti temporali in atto in queste ore in Lombardia dove la temperatura è crollata in poche ore dai +30°C di stamattina ...

Condizionatori - Attenzione alle spese : quanto fa aumentare la bolletta : Secondo un'indagine di Facile.it, una famiglia arriva a spendere anche il 28% in più in bolletta rinfrescare la propria...

Allerta Meteo Veneto : rischio temporali - Stato di Attenzione su alcuni bacini idrografici : Permane, anche per il pomeriggio-sera e la notte di oggi, il rischio di temporali in alcune aree del Veneto. Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di Attenzione (Allerta gialla) su alcuni bacini idrografici del Veneto per Criticità Geologica e Idraulica sulla Rete Secondaria, valido fino alle ore 8 di domani, 31 luglio. I ...

Allerta Meteo Estofex per il Nord Italia : Attenzione a nubifragi - alluvioni lampo e forte vento : Allerta Meteo – La minaccia maltempo torna ad affacciarsi sul Nord Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, livello 1 per Nord Italia, Germania, Svizzera, Austria principalmente per forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 1 anche per Regno Unito e Francia settentrionale principalmente per forti raffiche di vento, nubifragi e tornado. Livello 1 anche per Polonia, Repubblica Ceca, ...

Mafia : sopravvissuto strage Chinnici - 'Non ho avuto Attenzione dalle istituzioni' : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - "Quello che fa male non è tanto quello che mi ha fatto Cosa nostra, ma l'attenzione che non ho avuto dalle istituzioni". E' la denuncia di Giovanni Paparcuri, l'unico sopravvissuto della strage in cui morì, 36 anni fa il giudice Rocco Chinnici. "Io non ho approfittato

Allerta Meteo Veneto : temporali sulle Dolomiti - Stato di Attenzione : Dopo il maltempo del fine settimana, la situazione Meteorologica in Veneto è migliorata. Ciò nonostante, per la giornata di domani, si prevedono altri temporali, anche di forte entità, nell’area Dolomitica. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica e Idraulica sulla Rete Secondaria. Il bollettino riguarda il bacino idrografico ...

Etna in eruzione - è allerta gialla : attivata la fase operativa di “Attenzione” : Etna in eruzione: la Protezione Civile innalza il livello di allerta Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da ‘‘verde”, che corrisponde all’attività ordinaria, al livello ”giallo” per il vulcano Etna. Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Emergenza è attiva la fase operativa di ”attenzione”. “Tale decisione a seguito ...

Virus West Nile - è allarme anche in Italia : Attenzione alle zanzare - i consigli del Ministero della Salute : Alcune specie di zanzara, anche in Italia, possono trasmettere malattie. Il Virus West Nile, ad esempio, viene trasmesso attraverso la puntura di zanzare del genere Culex, comuni nel nostro territorio. anche se l’80% delle persone che contraggono l’infezione non sviluppa alcun sintomo, in rari casi si può manifestare una forma neurologica grave, a volte mortale, soprattutto negli anziani e nelle persone con disturbi immunitari. Lo ...

Incendi Sardegna - arriva il maestrale - nuova allerta arancione per domani : massima Attenzione soprattutto sulla costa orientale : Il caldo continua a non dare tregua alla Sardegna dove ha iniziato a soffiare il vento di maestrale che dovrebbe fare sentire i suoi effetti già nelle prossime ore portando un po’ di refrigerio sull’isola. Nel frattempo però la protezione civile ha diramato un nuovo allerta per pericolo di Incendi per sabato 27. Codice arancione di “attenzione rinforzata” in buona parte della Sardegna: dal Campidano a tutta la costa ...

Attacco hacker via pec : Attenzione alle false mail dell’Inps : (foto: Stefano Guidi/LightRocket via Getty Images) È in atto una truffa che sfrutta la posta elettronica certificata per consegnare false comunicazioni di addebito da parte dell’Inps alle aziende con lo scopo di far scaricare un malware nei sistemi aziendali. Non è la prima volta che la pec viene utilizzata per veicolare attacchi hacker o campagne di phishing. Questa volta numerose aziende hanno segnalato all’Inps di aver ricevuto, tramite ...

Allerta Meteo Estofex per il Nord Italia : Attenzione a grandine di grandi dimensioni - alluvioni lampo e forte vento : Allerta Meteo – Mentre il caldo africano continua ad attanagliare la penisola e l’Europa occidentale, il Nord Italia dovrà fare i conti anche con la minaccia maltempo. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 per le Alpi e il Nord Italia principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi e in misura minore per forti raffiche di vento. Livello 2 anche per il Nord del Galles e dell’Inghilterra e il ...