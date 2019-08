Ascolti Tv Domenica 11 agosto

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 12 agosto 2019)Tv11(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Purchè finisca Bene: Un marito di troppo – Rai 1 – milioni e % Cake 1a Tv – Canale 5 – milioni e % Serbia – Italia pallavolo maschile – Rai 2 – milioni e % Hudson & Rex 1a Tv – Rai 3 – mila e % Roma – Real Madrid (dalle 20) – Tv8 – mila e % Parto col folle – Italia 1 – mila e % Maurizio Costanzo Show (replica) – Rete 4 – mila e % Atlantide – La7 – mila e % Pane amore e fantasia – Nove – mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche Clicca qui per la guida tv di oggi lunedì 12Access Prime Time Techetechetè – Rai 1 – mln/% Paperissima ...

Noovyis : (Ascolti tv di ieri sera: ecco qual è stato il programma più visto di domenica 11 agosto) Playhitmusic - - PCampanozzi : @evergren13 @Rosella29755048 @a_meluzzi @GiorgiaMeloni Non lo ascolti. Credo che la domenica abbia di meglio da far… - ApuntoM : @_messy_world_ Ascolti bassi nonostante le repliche su canale5 il sabato e la domenica e quindi si sono adeguati. -