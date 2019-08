Ascolti TV | Domenica 11 agosto 2019 Un Marito di Troppo 12 9% | la Pallavolo 11 5% | Cake

Ascolti Tv Domenica 11 agosto : la Pallavolo vicina a Un marito di troppo (11.5 vs 12.9%) Cake a 9.1% : Ascolti Tv Domenica 11 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Purchè finisca Bene: Un marito di troppo – Rai 1 – 1.779 milioni e 12.9% Serbia – Italia Pallavolo maschile – Rai 2 – 1.713 milioni e 11.5% Cake 1a Tv – Canale 5 – 1.310 milioni e 9.1% Parto col folle – Italia 1 – 738 mila e 5% Hudson & Rex 1a Tv – Rai 3 – 616 mila e 4.2% Roma – Real ...

Televideoblog : gli Ascolti di domenica 16 aprile 2017 : La formula 1 'in pole position' su Rai 1 : Nuovo appuntamento con Televideoblog , la rubrica di TvBlog che si rivolge soprattutto a chi ha fame di storia. Ogni sabato analizziamo una data pescata dal grande calderone dell'auditel tramite il servizio più vintage che possa esistere sul piccolo schermo: il televideo.Nelle scorse settimane ci siamo divertiti a saltellare tra passato e presente, in questo numero vogliamo tornare a date più recenti con un'occhiata a ciò che avvenne 2 anni e ...

Ascolti Tv Domenica 4 agosto - sotto il milione Florence su Rai 1 - 12.1% per la Pallavolo : Ascolti Tv Domenica 4 agosto (articolo in aggiornamento) i dati usciranno in ritardo dopo le 13 Purchè Finisca Bene. Mia moglie, mia figlia, due bebè – Rai 1 – 2.404 milioni e 15.8% Italia – Olanda Pallavolo femminile quali. olimpiche – Rai 2 – 1.936 milioni e 12.1% Florence 1a Tv – Canale 5 – 970 mila e 6.3% Hudson & Rex 1a Tv – Rai 3 – 776 mila e 4.8% Daddy Home – Italia 1 ...