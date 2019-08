Argentina | Macri perde le primarie presidenziali | rischio panico dei mercati

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 12 agosto 2019) Il presidente uscente è stato sconfitto dallo sfidante Alberto Fernandez in tandem con la ex inquilina della Casa Rosada Kirchner. Se tale risultato si ripetesse nelle elezionidel 27 ottobre, Fernandez, 60 anni, sarebbe proclamato vincitore al primo turno. Non è da escludere una reazione negativa alla Borsa di Buenos Aires

