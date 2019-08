Argentina | la Borsa crolla e la moneta affonda dopo la sconfitta di Macri alle primarie

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) La duradel presidente uscente Mauricio– liberale di centrodestra –in vista delle elezioni del prossimo 27 ottobre ha fattore ladi Buenos Aires. L’indice generale è arrivato a perdere il 30% e ancora peggio fa il peso: lasta scambiando a quota 57 contro il dollaro, con un calo del 26% rispetto alla chiusura della scorsa settimana. L’impatto si è fatto sentire anche in Brasile, con l’indice delladi San Paolo, la più grande dell’America Latina, in ribasso del 2% tre orel’apertura dei mercati, e il dollaro oltre la soglia psicologica dei 4 reais. L’elettorato argentino ha respinto con decisione le misure di austerità varate dal presidente, mettendo in dubbio le sue possibilità di rielezione a ottobre. Lesono state vinte dal ticket peronista formato dall’ex capo del governo Alberto ...

