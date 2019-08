Alanis Morissette mamma per la terza volta | è nato Winter Mercy MorissetteTreadway

Fonte : gossip.fanpage

(Di lunedì 12 agosto 2019)è diventataper la. Lunedì 12 agosto, l'artista ha dato l'annuncio su Instagram dove ha pubblicato il primo tenerissimo scatto che ritrae il suo bebè mentre dorme serenamente avvolto in una copertina. Il nome prescelto per il terzogenito è-Treadway. Secondo la data riportata nella didascalia della foto, il bimbo sarebbel'8 agosto.e il rapper Mario Treadway, in arte Souleye, hanno una relazione da ormai dieci anni. Si sono conosciuti, infatti, nel 2009 e da allora non si sono più lasciati. Un anno più tardi hanno deciso di convolare a nozze. L'artista, mentre pronunciava il fatidico sì, era già in dolce attesa. A maggio, infatti, ha sposato Treadway, mentre a dicembre èil loro primogenito Ever Imre. Tre anni fa, a giugno del 2016, la famiglia è stata impreziosita dall'arrivo di una femminuccia, ...

Tatolina321 : Ho scoperto il brano Everything di Alanis Morissette grazie a @Shazam. - Alicebano1 : Ecco un brano per te… You Learn - Live / Unplugged di Alanis Morissette - Nonsolosuoni : Abbiamo trasmesso ALANIS MORISSETTE con YOU LEARN -