Alain Delon dopo l’ictus | arriva la foto che svela le sue condizioni

Alain Delon sta meglio e posta foto sorridente : Alain Delon sta meglio dopo l'ictus. Nella prima foto postata dal figlio in una storia di Instagram il celebre attore, ricoverato in una clinica svizzera, si mostra sorridente. "Grazie per i vostri numerosi messaggi che mi arrivano dritti al cuore", ha scritto per lui il figlio Alain-Fabien. "Come potete vedere va sempre meglio e vi abbraccia", continua il messaggio accanto a una foto della star 83enne, seduta e sorridente. Venerdì scorso, la ...

Alain Delon sta meglio - mon chéri bonne chance à toi : Fin da giovane sei stato l’uomo più invidiato al mondo. Tra i più desiderati al mondo. Fama, successo e belle donne, cosa vuoi di più. Hai snobbato Hollywood e la Nouvelle Vague. La vita ti aveva già dato tutto. Invece il lento potere distruttivo della malattia dell’anima ti ha cambiato. Ho una mia teoria, condivisa con il mio amico medico Nicola Amenta, l’ictus è la rottura di un “ramo” di radici, già compromesse dalla brutta bestia della ...

Alain Delon dopo l'ictus : la foto svela come sta l'attore : Alain Delon sta meglio. l'attore colpito da ictus e infarto circa un mese fa è ora ricoverato in una clinica svizzera dalla quale il figlio minore ha condiviso una foto sorridente del padre-- dopo la preoccupazione per l'annuncio dato qualche giorno fa, i fan di Alain Delon possono tirare un sospiro di sollievo. Aveva destato molto clamore la notizia dell'ictus e dell'infarto che aveva colpito l'attore circa un mese fa, così come raccontato da ...

La prima foto di Alain Delon dopo l'ictus. "Va meglio - vi abbraccio tutti" : Alain Delon si sta riprendendo. L’attore francese, che a novembre compirà 84 anni, ha avuto una leggera emorragia cerebrale in seguito ad un ictus di qualche settimana fa, ed è attualmente ricoverato in una clinica svizzera. Le condizioni di salute stanno migliorando e a testimoniarlo ci pensa Alain-Fabien Delon, il figlio più giovane di Alain, con una storia Instagram.“Grazie per i vostri messaggi che mi ...

Alain Delon - la speranza dopo la paura : da due mesi in clinica per un ictus ma sta meglio : "Penso a questo, come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita”: lo scorso maggio, dopo aver ricevuto al Festival del cinema di Cannes la Palma d'Oro alla carriera, il celebre attore francese Alain Delon non aveva trattenuto le lacrime, dimostrando che dietro i suoi magnetici occhi glaciali c'è un uomo di 83 anni, tormentato e fortemente malinconico. Poco dopo quel riconoscimento, ha rischiato di morire. C'erano voci insistenti su ...

Chi sono i figli di Alain Delon : Tutto il mondo è in apprensione per la salute di Alain Delon. Il mito del cinema francese, infatti, è stato colpito da un ictus a fine luglio e ricoverato in Svizzera. Le persone più in apprensione per la salute del grande sex symbol sono sicuramente i suoi figli: Anthony, Anouchka e Alain Fabian. L’attore ha trasmesso a tutti e tre la passione per il cinema e ora, ognuno di loro è impegnato a ripercorrere le orme del loro leggendario padre. Il ...

Alain Delon colpito da ictus - operato a Parigi. Il figlio : «Le sue funzioni vitali sono perfette» : Paura per Alain Delon. L’attore francese, 83 anni, ha avuto un ictus qualche settimana fa, con una «leggera» emorragia cerebrale, e si «riposa» attualmente in una clinica della Svizzera: lo ha detto alla stampa francese il figlio, Anthony Delon, aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore sono «perfette» e il suo «stato, secondo i medici, è stabile». Anthony Delon ha precisato che prima del ritiro in Svizzera il padre è stato ...

