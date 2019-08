A Pompei emerge il tesoro della fattucchiera Decine di portafortuna per scacciare la

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 12 agosto 2019) Morbide ambre, lucidi cristalli, ametiste. Ma anche bottoni in osso, delicate fayence, scarabei dell’oriente. A, nella Regio V, la Casa del Giardino restituisce un nuovo strabiliante: i resti di uno scrigno in legno e metallo colmo di gemme e di amuleti, dalle bamboline alle campanelle, e poi falli, pugni chiusi, persino un piccolo teschio. “diaccanto ad altri oggetti ai quali si attribuiva il potere dila malasorte”, anticipa all’ANSA il direttore del Parco Massimo Osanna. Si tratta di meraviglie che certo potrebbero essere appartenute alla padrona di casa. Ma non è detto. Perché la cassetta si trovava in un ambiente di servizio, lontano dalla stanza da lettomatrona e anche dall’atriodomus dove gli archeologi hanno ritrovato gli scheletri di dieci persone, praticamente ...

