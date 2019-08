Fonte : ilpost

(Di lunedì 12 agosto 2019) Domenica adi, capoluogo della comunità autonoma delle isole Baleari, si èunaper ladailregionale aveva cercato di vietarla nel 2017. Circa 400 attivisti animalisti hanno protestato fuori dall’arena contro

ilpost : A Palma di Maiorca si è tenuta una corrida per la prima volta da quando il governo regionale delle Baleari le aveva… - SvenThecantos : @Kidsplace_it @Patriot42881877 @stefaniaconti @openarms_it Falso, la nave Aquarius ha sbarcato i gentili ospiti nel… - resistenza4 : @NFratoianni In Italia abbiamo altri problemi vadano in corsica, marsiglia, palma di maiorca, barcellona, malaga, etc. -