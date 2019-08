A bordo della Ocean Viking ora c' è un esercito di migranti

Niente doccia - un secchio al posto del wc. Parte la traversata di Greta a bordo della barca a vela di Casiraghi : Ci vogliono due settimane di navigazione per arrivare al summit Onu sul clima, in programma a settembre New York. E così Greta Thunberg sta per partire per la traversata a bordo della Malizia II, la barca a vela di Pierre Casiraghi. A raccontare il viaggio che sarà è lo skipper tedesco Boris Herrmann, come riporta il Corriere della Sera. A bordo, visto che si tratta di un’imbarcazione da competizione non ...

Migranti - decimo giorno a bordo della Open Arms : situazione medica critica. E intanto la Ocean Viking continua a salvare : sono in 250 : È il decimo giorno a bordo per i naufraghi salvati dalla nave dell’Ong Open Arms. L’imbarcazione spagnola il primo agosto ha soccorso nelle acque del mediterraneo 121 Migranti, altri 39 invece quelli fatti salire ieri, recuperati in acque maltesi e raggiunti grazie a una segnalazione di Alarm Phone. Malta ha fatto sapere alla Ong spagnola di essere disponibile allo sbarco degli ultimi 39, ma non degli altri. Una scelta definita ...

Tre migranti a bordo della nave della ong Open Arms - bloccata da 11 giorni in mare - sono stati portati a Lampedusa per ragioni mediche : Tre migranti che erano a bordo della nave della ong spagnola Open Arms, bloccata da 11 giorni in mare senza un “porto sicuro” dove attraccare, sono stati trasferiti da una motovedetta della Guardia costiera a Lampedusa per ragioni mediche: si

Migranti - Richard Gere : “Persone a bordo della Open Arms hanno toccato il mio cuore. Vengono dall’inferno - donne tutte stuprate” : “hanno tutti toccato il mio cuore in tantissimi modi. Centoventuno persone… credo di aver parlato con quasi tutti. hanno storie incredibili, Vengono da un inferno vero e proprio, soprattutto quelle che arrivano dalla Libia”. A dirlo è stato Richard Gere, attore e attivista per i diritti umani, raccontando durante una conferenza stampa a Lampedusa gli incontri con i Migranti a bordo della Open Arms. “tutte le donne sono ...

Incidente stradale sulla statale Mezzina a Offida - commercialista muore a bordo della sua moto : Terribile Incidente stradale la mattina del 10 agosto sulla strada provinciale Mezzina tra i comuni di Offida e Castel Di Lama in provincia di Ascoli Piceno. Nello scontro tra un camion e una moto è morto il commercialista Mario Ciabattoni, di 58 anni. Sotto choc, in ospedale, l'autista del mezzo pesante.Continua a leggere

Migranti - l’appello di Richard Gere a bordo della Open Arms : “Se non fosse per l’ong queste persone sarebbero morte. Supportatela” : Richard Gere sale sulla nave della ong Open Arms, che si trova da otto giorni nel Mediterraneo con 121 naufraghi a bordo soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia ed è alla ricerca di un porto sicuro. “Finalmente una buona notizia. Il cibo arriva a Open Arms e abbiamo un compagno d’equipaggio eccezionale”, scrive su twitter la stessa ong mostrando le foto dell’attore che porta viveri L'articolo Migranti, ...

Richard Gere a bordo della Open Arms - la star porta acqua e tanto cibo : In veste di attivista per i diritti umani, Richard Gere è salito a bordo della nave Open Arms, da 8 giorni in mare in attesa dell'autorizzaziona a sbarcare nel porto più vicino. "Sono qui sulla nave di Open Arms. Sono appena arrivato da Lampedusa, abbiamo portato l'acqua e il cibo, tutto quello che potevamo portare, per tutti a bordo. Credo che ci siano circa 115 persone da tutta l'Africa, ma anche l'equipaggio, da tutto il mondo, la maggior ...

Richard Gere a bordo della Open Arms per portare viveri ai 121 migranti : (Agenzia Vista) Lampedusa 09 agosto 2019migranti, Richard Gere a bordo della Open ArmsRichard Gere a Lampedusa a a bordo della nave della ong spagnola, Open Arms, con 121 migranti a bordo che da otto giorni è in attesa di un porto sicuro. Fonte: Twitter/Open ArmsFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista migranti Open Arms ...

Richard Gere saluta un neonato a bordo della Open Arms : Richard Gere è salito sulla Open Arms per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alla sorte dei 121 migranti a bordo. Da giorni donne, uomini e bambini salvati in mare dormono sulla nave, a cui è stata rifiutata la possibilità di attraccare a un porto nelle vicinanze. (Lapresse) Redazione ?

Migranti - Richrd Gere a bordo della nave di Open Arms per portare viveri ai 121 naufraghi : Richard Gere sale sulla nave della ong Open Arms, che si trova da otto giorni nel Mediterraneo con 121 naufraghi a bordo soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia ed è alla ricerca di un porto sicuro. “Finalmente una buona notizia. Il cibo arriva a Open Arms e abbiamo un compagno d’equipaggio eccezionale”, scrive su twitter la stessa ong mostrando le foto dell’attore che porta viveri. L'articolo Migranti, Richrd Gere a bordo ...

Il nuovo video gameplay di Borderlands 3 ci porta a bordo della nave Sanctuary 3 : Quanti di voi sono in attesa di Borderlands 3? Molto probabilmente sarete in molti ad aspettare l'ambizioso gioco di Gearbox e, ormai, mancano poche settimane al lancio su PC e console.Per lenire l'attesa, vi abbiamo già proposto vari video gameplay, come quello più recente che mostrava i primi 14 minuti di gioco.Ma se avete ancora "fame" di Borderlands 3, ecco arrivare un altro interessante filmato, pubblicato dal canale YouTube di IGN.Leggi ...

Fumo a bordo - aereo della British Airways costretto a fare un atterraggio d’emergenza a Valencia. I video girati dai passeggeri : Paura a bordo dell’aereo della British Airways partito da Londra, costretto a fare un atterraggio d’emergenza a Valencia. A causa di un guasto infatti un’enorme nuvola di Fumo ha invaso la cabina dei passeggeri. Una volta arrivati all’aeroporto spagnolo, i viaggiatori sono stati fatti scendere con lo scivolo d’emergenza L'articolo Fumo a bordo, aereo della British Airways costretto a fare un atterraggio ...

Morto anche il secondo ragazzo a bordo della Vespa speronata fuori da una discoteca di Bergamo : E’ Morto anche Matteo Ferrari, il 18enne che intorno alle 4 di sabato mattina viaggiava sulla Vespa guidata dall’amico 19enne Luca Carissimi a Azzano San Paolo (Bergamo). I due ragazzini sono stati travolti da un’auto giudata da Matteo S, 33 anni di Curno, in provincia di Bergamo, che poi è stato arrestato.Luca era Morto sul colpo mentre Matteo si è spento questa mattina all’ospedale Papa Giovanni XXIII di ...

Ilary Blasi con il paparazzo a bordo della barca : «Anvedi». La strana somiglianza notata dai fan : Potrebbe sembrare una divertente gag, invece è tutto vero: un paparazzo insegue Ilary Blasi al largo di Sabaudia ma la sua imbarcazione va in panne e la bella conduttrice lo salva e lo ospita sul suo yacht. Tutta la scena è stata ripresa con lo smartphone della bella moglie di Totti e pubblicata nelle IG Stories. Poi anche una bella foto ricordo insieme. Sarebbe già esilarante così, se non fosse che ad aggiungere ilarità all’insolita esperienza ...