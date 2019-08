Nelle immagini girateci in esclusiva da Claudio Carena la caduta della pianta di fianco al Mausoleo di ...

Belen Rodriguez - la foto da infarto in costume leopardato per salutare Stefano dopo la partenza : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo il ritorno di fiamma, continuano a mostrarsi attraverso i social più affiatati e innamorati che mai. dopo la conferma "rubata" della seconda gravidanza della showgirl, i due, in vacanza ad Ibiza insieme al piccolo Santiago, sono stati costretti a salutarsi

Migranti - Meloni : “Rackete ammette che fu la Germania a ordinare di portarli a Lampedusa”. Ma non ha mai pronunciato questa frase : “Il governo tedesco mi ordinò di portare i Migranti in Italia”. È la frase che un articolo dell’edizione online de Il Giornale attribuisce a Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch 3 arrestata – e poi scarcerata – dopo essere entrata in acque italiane forzando il blocco e attraccando a Lampedusa con la nave della ong tedesca a bordo della quale si trovavano ancora 42 Migranti soccorsi in acque libiche. Un articolo ...

Il Jova Beach Party non si farà neanche a Pescara : Non c’è pace per Jovanotti e, dopo l’apertura di un fascicolo sulla vicenda del concerto saltato a Vasto, salta anche il concerto di Pescara.″È arrivato un inaspettato e definitivo ‘no’ questa mattina sulla fattibilità del Jova Beach Party a Pescara”, dicono il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci e l’assessore comunale ai Grandi eventi, Alfredo Cremonese.“Mentre eravamo ...

Meghan contro Kate : la causa del litigio è Harry : Ormai è un dato di fatto: Meghan e Kate non si sopportano o almeno così sembra da fonti di Palazzo che, con sempre maggiore insistenza, parlano di liti accese fra le due duchesse. Ma perché Kate e Meghan hanno litigato? C’è chi parla di una forte gelosia fra le cognate, chi di una rivalità per apparire perfette agli occhi della Regina, ma la verità sarebbe un’altra. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal Mail On Sunday, la ...

Crisi di governo - il totonomi su chi potrebbe guidare un eventuale esecutivo istituzionale : Nell'idea dei renziani, ma anche del M5S, la soluzione migliore sarebbe quella di dar vita a un esecutivo istituzionale, per fermare l'avanzata della destra. In questo scenario le elezioni non si terrebbero in autunno come come vuole Salvini, ma a maggio 2020. Mattarella è pronto a dare la sua benedizione per la nascita di un governo di 'scopo'?Continua a leggere

Tromba d’aria a Verbania - il downburst scoperchia tetti e abbatte alberi : 4 feriti : Una tempesta devastante colpisce Verbania, il downburst (una Tromba d'aria unita ad una bomba d'acqua) ha colpito questo pomeriggio l'intera provincia. Quattro persone sono rimaste ferite: abbattuti tetti e sradicati alberi. Il maltempo continua a non dare tregua al Piemonte. Questo nuovo nubifragio ne è la conferma.Continua a leggere

Caldo - allerta rossa in Molise : alte temperature anche nelle prossime ore : In Molise il Caldo torrido non accenna ad allentare la sua morsa. Alle 14 di oggi a Campobasso si sono registrati +36°C mentre in nottata la temperatura non è scesa al di sotto dei +24°C. anche per domani, 13 agosto, la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino meteo con allerta ‘rossa’ valido per tutta la regione. Per un po’ di sollievo bisognerà attendere mercoledì quando, secondo gli esperti, correnti da nord e ...

Francesca De André e Gennaro - è finita. Parla Lillio : i motivi : Francesca De André e Gennaro, è finita. Lillio, con amarezza, racconta il retroscena della rottura e pubblica uno screen in cui si menziona Giorgio Tambellini Francesca De André e Gennaro Lillio sono giunti al capolinea. Le voci delle scorse ore che narravano di una forte crisi di coppia sono state confermate dal diretto interessato che, […] L'articolo Francesca De André e Gennaro, è finita. Parla Lillio: i motivi proviene da Gossip e Tv.

Paola Caruso festeggia un grande traguardo ma viene criticata : il motivo : Paola Caruso festeggia un grande traguardo su Instagram. La showgirl, però, viene pesantemente criticata. Ecco perché Paola Caruso sta vivendo un momento molto particolare. Finalmente la ex bonas di Avanti Un Altro sembra aver trovato la felicità grazie al suo Michelino, alla sua famiglia allargata e, forse, grazie anche ad un bel ragazzo. Insomma, Paola […] L'articolo Paola Caruso festeggia un grande traguardo ma viene criticata: il ...

Pamela Prati ringrazia Maurizio Costanzo e lancia una frecciatina : Pamela Prati ringrazia Maurizio Costanzo ma lancia una frecciatina. Ecco le parole della showgirl Pamela Prati, dopo lo scandalo che l’ha travolta, sembra essere tornata alla carica. La showgirl tramite i social sta raccontando quella che è la sua rinascita, il ritorno alla sua vita di sempre. Pamela Prati ha ritrovato la tranquillità e si […] L'articolo Pamela Prati ringrazia Maurizio Costanzo e lancia una frecciatina proviene da ...

Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento dell’EMUI : Huawei P30 e P30 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento dell'EMUI, con patch di sicurezza di agosto 2019 e Night Mode anche per i selfie. L'articolo Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento dell’EMUI proviene da TuttoAndroid.

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York - ecco le prime informazioni sul gioco ambientato nell'universo World of Darkness : Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, l'esperienza narrativa in single player annunciata qualche mese fa, ha ricevuto un aggiornamento per quanto riguarda le meccaniche di gioco.Il team di sviluppo ha infatti svelato alcuni dettagli per quanto riguarda la storia che vede i giocatori impersonare un vampiro a New York. Durante l'avventura i giocatori avranno a che fare con una serie di personaggi e missioni tutte correlate ad un ...

Crisi di governo - battaglia sui tempi Al via conferenza capigruppo Senato Pd : «Aula domani forzatura inaudita» : In corso la conferenza dei capigruppo in Senato che deciderà tempi e modalità del dibattito. Salvini è in minoranza, ma in mancanza dell'unanimità Elisabetta Casellati potrebbe convocare l'aula già domani sera per decidere il calendario dei lavori

Sondaggi TP per Coffee Break (La7) : Conte nuovo leader di M5S in ripresa : Sondaggi TP per Coffee Break (La7): Conte nuovo leader di M5S in ripresa Gianluca Borrelli, presidente e fondatore di Termometro Politico, ha presentato in esclusiva il nostro ultimo Sondaggio. Si parla, ovviamente, della crisi di governo, aperta ufficialmente l’8 agosto da Matteo Salvini, in un meeting dal litorale pescarese. Mentre il ministro dell’Interno continua il suo Estate Italia Tour – che lo porterà sulle spiagge ...