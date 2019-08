5 abitudini da seguire per allungare la vita di almeno 10 anni | secondo la scienza

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) Volete vivere 10in più? Potreste dover riorganizzare il vostro stile di. Esistono 5che, se seguite insieme, possono aggiungere oltre un decennio alla nostra aspettativa diuno studio dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health. Ecco cosa consiglia lo studio:una dieta salutare, esercitarsi per 30 minuti o più al giorno, mantenere un peso salutare (nello specifico, un indice di massa corporea tra 18.5 e 24.9), non bere troppo alcol, non fumare. Donne e uomini che hanno seguito gli stili dipiù salutari avevano l’82% in meno di possibilità di morire di malattie cardiovascolari e il 65% in meno di morire di cancro rispetto alle persone che seguivano stili dinon salutari nel corso di 30lo studio, pubblicato sulla rivista Circulation. I ricercatori hanno analizzato 34di dati di oltre 78.000 donne e 27di dati ...

dietaitaliana : Pensando alle AZIONI concrete per migliorare le tue ABITUDINI, oggi ti rivolgo una DOMANDA DECISIVA per invogliarti… - lellalily : Sconfiggere la ritenzione idrica: Ecco alcune buone abitudini da seguire - dietaitaliana : Pensando alle AZIONI concrete per migliorare le tue ABITUDINI, oggi ti pongo una DOMANDA DECISIVA per invogliarti a… -