4 novità da vedere al cinema a Ferragosto

Fonte : wired

(Di lunedì 12 agosto 2019) Qualche anno fa solo gli irriducibili mettevano piede al. A differenza degli Stati Uniti, dove è la stagione delle grandi uscite, in Italia l’estate è sempre stata vista come il momento per mettere in standby la passione filmica in attesa dell’autunno. Ma le sensibilità stanno cambiando e per chi non vuole rinunciare al piacere del grande schermo, ecco le quattro uscite che saranno in sala giovedì 15 agosto. A vincere è l’azione, o il brivido, ma non manca anche una buona pellicola da festival per celebrare in modo alternativo. Crawl – Intrappolati https://www.youtube.com/watch?v=JhddpNf7vGs Aun po’ di brivido fa bene, soprattutto se l’estate scorre lenta nella pacifica località di mare di sempre. E Crawl, la pellicola diretta da Alexandre Aja (già dietro la cinepresa Le colline hanno gli occhi) sembra ...

