WTA Toronto – Serena Williams in finale | a Bouzkova non riesce un’altra impresa

Tennis - WTA Toronto 2019 : i risultati delle semifinali. Serena Williams vince in rimonta ed affronterà Bianca Vanessa Andreescu : Decisa la finalissima del torneo WTA Premier 5 di Toronto: si affronteranno, sul cemento outdoor canadese, la padrona di casa Bianca Vanessa Andreescu e la statunitense Serena Williams, numero otto del seeding. In caso di successo la canadese ritoccherebbe il proprio best ranking fino al numero 14, mentre l’americana in ogni caso resterebbe all’ottavo posto delle classifiche. Andreescu supera, in una partita molto combattuta, ...

WTA Toronto – Bianca Vanessa Andreescu prima finalista del torneo : Kenin si arrende in due set : Bianca Vanessa Andreescu è la prima finalista del WTA di Toronto: la tennista canadese batte Sofia Kenin sospinta dal pubblico di casa Tifosi canadesi in visibilio per la vittoria di Bianca Vanessa Andreescu, prima finalista del WTA di Toronto. Sul cemento di casa, la giocatrice canadese ha superato, dopo 2 ore e 6 minuti di gioco, l’americana Sofia Kenin, numero 29 ATP. Andreescu, numero 27 del ranking mondiale femminile, si è imposta in ...

WTA Toronto – Sconfitta con il sorriso per Naomi Osaka : Serena Williams in semifinale - la giapponese sarà n°1 : Naomi Osaka esce Sconfitta dalla sfida dei quarti di finale del WTA di Toronto: la tennista giapponese si arrende a Serena Williams ma da lunedì sarà n°1 Naomi Osaka lascia il WTA di Toronto ai quarti di finale. La tennista giapponese, numero 2 al mondo, è stata Sconfitta, per la prima volta in carriera dopo 3 incontri, da Serena Williams, battuta in precedenza a Miami e nella finale US Open 2018. Serena Williams si è imposta in due set ...

WTA Toronto – Infortunio per Simona Halep : la romena si arrende dopo un set contro Bouzkova : Simona Halep costretta a ritirarsi per Infortunio dai quarti di finale del WTA di Toronto: la tennista romena si arrende in due set a Marie Bouzkova Simona Halep alza bandiera bianca dopo 46 minuti di match. La tennista romena, numero 4 al mondo, è stata costretta a ritirarsi dai quarti di finale del WTA di Toronto a causa di un problema al tendine d’Achille che le ha impedito di proseguire il match. Passa in semifinale Marie Bouzkova, ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : i risultati dei quarti di finale. Naomi Osaka esce ma torna numero uno al mondo : Fioccano le eliminazioni eccellenti nei quarti di finale del torneo WTA Premier 5 di Montreal: sul cemento outdoor canadese oggi escono ben quattro teste di serie e si risolve il rebus per la nuova regina del Tennis mondiale, che da lunedì tornerà ad essere la nipponica Naomi Osaka, mentre la boema Karolina Pliskova resterà al numero 3. Nella parte alta del tabellone la statunitense Sofia Kenin batte per 7-6 (2) 6-4 la numero 6 del seeding, ...

WTA Toronto – Fuori anche Karolina Pliskova - la Andreescu si impone in tre set e accede in semifinale : La padrona di casa stacca il pass per il penultimo atto del torneo canadese, superando in tre set Karolina Pliskova Il torneo WTA di Toronto continua a regalare sorprese e, dopo l’eliminazione di Elina Svitolina, registra l’uscita di scena anche di Karolina Pliskova. La tennista ceca infatti cede in tre set alla padrona di casa Andreescu, che si guadagna il pass per la semifinale. La canadese si impone con il punteggio di 6-0, ...

WTA Toronto – Elina Svitolina sorpresa da Sofia Kenin - l’americana è la prima semifinalista : La tennista americana si impone in due set contro l’ucraina, stendendola con il risultato di 7-6, 6-4 dopo quasi due ore di match Sofia Kenin stacca il pass per la semifinale della “Rogers Cup“, torneo Wta Premier con un montepremi pari a 2.830.000 dollari, in corso sui campi in cemento di Toronto, in Canada. Tutto facile per la tennista americana, riuscita ad avere la meglio su Elina Svitolina con il punteggio di 7-6, ...

WTA Toronto – Ostapenko ko agli ottavi di finale : Bouzkova trionfa in due set : Jelena Ostapenko sconfitta agli ottavi di finale del WTA di Toronto: la tennista lettone ko contro Bouzkova dopo due set Jelena Ostapenko eliminata agli ottavi di finale del WTA di Toronto. La campionessa del Roland Garros 2017, attualmente scivolata in 82ª posizione nel ranking femminile, è stata sconfitta dalla ceca Marie Bouzkova, numero 91 del ranking WTA. Bouzkova si è imposta con un 6-2 / 6-2.L'articolo WTA Toronto – Ostapenko ...

WTA Toronto – Serena Williams spazza via la Alexandrova e vola ai quarti - Ostapenko ko contro la ceca Bouzkova : Tutto semplice per la minore delle sorella Williams al cospetto della Alexandrova, niente da fare invece per Jelena Ostapenko che esce di scena battuta dalla Bouzkova Serena Williams si qualifica per i quarti di finale del torneo WTA di Montreal, la tennista americana passeggia al cospetto della russa Alexandrova, stendendola senza patemi con il punteggio di 7-5, 6-4. Un successo che permette all’americana di volare al turno ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : i risultati degli ottavi di finale. Continua il duello per il numero uno tra Naomi Osaka e Karolina Pliskova : Continua il duello per il numero uno mondiale del ranking WTA di Tennis: sia la nipponica Naomi Osaka che la ceca Karolina Pliskova superano gli ottavi di finale del torneo Premier 5 di Montreal e proseguono nella battaglia per il trono mondiale della racchetta femminile. Sul cemento outdoor canadese la nipponica supera la qualificata polacca Iga Swiatek ed ora attende ai quarti la statunitense Serena Williams, che batte in due partite la ...

WTA Toronto – Tutto facile per Simona Halep : a Kuznetsova restano appena 3 game : Simona Halep accede ai quarti di finale del WTA di Toronto con facilità: la tennista romena liquida Svetlana Kuznetsova in 2 set Tutto facile per Simona Halep nella sfida degli ottavi di finale che la vedeva opposta a Svetlana Kuznetsova, numero 198 al mondo ma con due Slam in bacheca e una posizione in classifica che non ne rispecchia le qualità tennistiche. Nessuna sbavatura però per Simona Halep, campionessa in carica di Wimbledon, ...